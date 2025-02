'Coordenadas', el documental con una mirada 360º sobre el pasado, presente y futuro de la moda española

Según datos del Ministerio de Industria y Turismo, el sector de la moda en España representa el 2,8% del PIB y el 8,2% de las exportaciones de nuestro país; además, emplea a 130.000 trabajadores de forma directa y factura anualmente alrededor de 15.000 millones de euros. Es uno de los sectores, por tanto, más dinámicos de la economía española, y también uno de los más admirados fuera. Sin embargo, el negocio de la moda española es a menudo desconocido o ignorado en el propio país. Ante esta dualidad, y coincidiendo con su 15º aniversario, la cabecera especializada 'Modaes' emprendió su primer proyecto audiovisual.

El resultado es el documental de poco más de una hora 'Coordenadas: pasado, presente y futuro de la moda española', una visión panorámica 360º del sector que recoge el testimonio de 25 empresarios, directivos y expertos de nivel, como los de Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Thomas Meyer (Desigual), Núria Basi (Basi Group), Ágatha Ruiz de la Prada, Jaume Miquel (Tendam), Bruno Casanovas y Alex Benlloch (Nude Project), Lina Mascaró, Xavier Berneda (Munich), Regina Polanco (Pyratex), el sociólogo Pedro Mansilla, José Luis Nueno (IESE) o Marcella Wartenbergh (All We Wear Group), entre otros muchos.

Este jueves, la cinta se proyectó por primera vez en IESE Business School de Barcelona -su siguiente pase llegará en marzo dentro de la programación del Moritz Feed Dog-, tras lo cual, Pilar Riaño, fundadora de la cabecera moderó un coloquio en el que intervinieron Nueno, Mascaró, Verino y Antonio Ibáñez, de Deloitte.

"Visión de mercaderes"

"Camaleónica, alegre, rápida o colorida" son algunos de los adjetivos que se dedican a lo largo de la cinta a un sector que sobre todo ha basado su modelo en responder a las demandas del consumidor de una forma muy rápida, porque "somos fuertes en industria", con la tienda en el centro de la estrategia de "industriales con visión de mercaderes", con gran vocación exportadora.

La nota crítica, sin embargo, la puso al acabar la proyección el profesor Nueno, que defendió la idea de que en España la moda no tiene un modelo o patrón de negocio claro: "más bien es borroso", insistió. A su juicio, "no te la define igual un diseñador, un empresario o el consumidor, sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se habla de la moda francesa o la italiana", terció.

Lina Mascaró opinó que sí, que en España coexiste un ecosistema de "marcas muy potentes de pequeño y mediano tamaño, y también algunas de gran reconocimiento internacional". El caso de Inditex y Mango salió a relucir entonces.

Adolfo Domínguez, y su hija, Adriana, en el documental 'Coordenadas'. / / MODAES

"Inditex, que se le pudo ocurrir a cualquier empresario italiano o francés no se les ocurrió. El 'prêt-à-porter' mató a la alta costura e Inditex mató al 'prêt-à-porter'", saca pecho en el documental el sociólogo Pedro Mansilla. También Verino opinó igual, y reclamó a todos los activos de la moda "creérnoslo más", porque en los 80 "hubo que remar mucho para intentar que se nos creyera", subrayó.

De la misma opinión, Jaume Miquel (Tendam) observa en el vídeo que "nos ha faltado ser menos humildes".

Se habló también de los siguientes desafíos. Sobre la sostenibilidad, la mayoría de los presentes, con Mascaró como portavoz, observaron que han notado "un cambio en el consumidor". "Parecía que después de la pandemia era un tema que le importaba mucho, pero ahora se ha relajado y prefiere ahorrar un euro a mirar la sostenibilidad", describió.

Sobre la Inteligencia Artificial, Verino opinó que era bienvenida como una "herramienta más", pero que "no puede sustituir ni al creador ni al compromiso ético con sus clientes".

El reto

Y, finalmente, se llegó a la conclusión de que el mayor reto que tiene ahora mismo la industria de la moda es su escalado, la internacionalización. Hay muchas empresas pequeñas y medianas, y nuevas 'starups', pero lo difícil ahora es ampliar el modelo fuera y creer. "Es un salto difícil y complejo", comenta en la cinta el fundador de Desigual, Thomas Meyer. Según Antonio Domínguez, "en los 80 era más fácil escalar el negocio, que ahora, que el mercado es global".