Pastillas y una llamada: el giro inesperado de la muerte "sospechosa" de Gene Hackman y su mujer

Todo apuntaba a un accidente, o posiblemente un escape de gas, por no apreciarse indicios de violencia en la muerte de Gene Hackman, de 95 años, y su mujer, Betsy Arakawa, de 63, que fueron encontrados este jueves 27 de febrero en su casa de Santa Fe (Nuevo México). Pero la investigación acaba de dar un giro inesperado, después de que las autoridades hayan declarado que sus muertes son "de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir" una búsqueda más exhaustiva.

El cuerpo de Betsy Arakawa fue encontrado en uno de los baños de la casa, con un frasco de pastillas abierto y otras pastillas esparcidas por el suelo, y el calentador movido. Sin embargo, el cadáver de Hackman estaba en el vestíbulo con las gafas de sol a su lado. Además, uno de los pastores alemanes de la pareja fue hallado en el armario, mientras que los otros dos se encontraban en perfecto estado.

No fue una fuga de gas

A medida que la investigación ha avanzado, se ha descartado la fuga de gas como causante de los fallecimientos. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Santa Fe no encontró signos de una posible fuga o envenenamiento de monóxido de carbono y la misma compañía de gas, New Mexico Gas Company, también afirmaba que no había "señales o pruebas que indiquen que hubo problemas con las tuberías". Por eso, se descarta la teoría de Faye Maltese, una de las hijas del actor.

Pero todavía existen muchas incógnitas sobre la muerte de la pareja que formaban el intérprete y la pianista de origen hawaiano. Gracias al portal 'TMZ' se ha conocido que la persona que llamó a la policía tras la falta de actividad en el domicilio no podía entrar. Algo que no cuadra, ya que las autoridades afirmaron que la puerta principal estaba abierta. Eso sí, dos trabajadores de mantenimiento dijeron que no habían tenido noticias de Hackman y Arakawa en aproximadamente dos semanas.

Según una información publicada por Mail Online, el cuerpo de Arakawa mostraba "evidentes signos de muerte, descomposición, hinchazón en el rostro y momificación en ambas manos y pies" y las autoridades aseguran que Gene Hackman "mostraba signos evidentes de muerte, similares a los de la fallecida".