La Revista Woman premia la belleza en su IV edición de los Premios Woman Beauty

Un año más, y tras el éxito de las pasadas ediciones, el Hotel Four Seasons de Madrid se vistió de gala para acoger la cuarta edición de los Premios Woman Beauty, los galardones que otorga la revista Woman Madame Figaro que enaltecen la belleza en todas sus formas y que destacan los productos y empresas de mayor calidad y más innovadoras que están transformando el sector de la belleza. Este año se reconocen 31 categorías diferentes, lo que demuestra la amplitud de una industria que no deja de crecer, evolucionar e innovar.

La modelo y actriz Laura Sánchez fue la encargada de presentar un acto al que acudieron numerosas personalidades y representantes de estes sector, y que dio paso a noticias y reflexiones sobre los nuevos parámetros de belleza que han abierto un universo desafiante, atractivo e inspirador; ‘’el mundo de la belleza y la cosmética son las historias, los avances, aquellas y aquellos que marcan el camino, y también de los profesionales y marcas que hacen de la belleza una verdadera forma de arte y de autoconocimiento’’.

“La belleza es salud y armonía, refuerza la autoestima y la confianza, favorece el equilibrio emocional y mejora nuestra calidad de vida”, señaló Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman, que tomó la palabra para subrayar la apuesta férrea de la revista por el sector de la belleza y un ejemplo de ello son estos galardones “Los Premios Woman Beauty dan visibilidad al enorme talento que las empresas y los profesionales de esta industria demuestran cada año en líneas de trabajo que van desde las fragancias hasta el maquillaje pasando por el tratamiento del cabello, la salud dental, la nutrición o la protección solar”.

Así mismo, Mayka Sanchez, directora de la revista Woman, que felicitó a los premiados y dio las gracias a los asistentes. "Este evento es especialmente gratificante porque nos ayuda a confeccionar contenidos de calidad sobre las enseñas premiadas, a los que podrá acceder nuestra amplia audiencia tanto desde Woman.es redes sociales de la revista, como en el número de julio"

Lo más sobresaliente en cosméticos y marcas de belleza (líneas de cuidado facial, corporal, capilar, productos solares, nutricosméticos, fragancias y entidades, entre ellos) que comparten esta visión curiosa, innovadora y más humana fueron galardonadas en una gala dinámica, vestida de flores (de una elegancia arquitectónica protagonizada por rosas, hortensias y tulipanes de la firma Floreale) y animada por la música de Dupla DJ, dos amigas que en 2024 arrancaron un proyecto musical lleno de energía y pasión, acompañadas del saxofonista Antonio Montesdeoca que juntos amenizaron la gala con temas conocidos internacionalmente y versionados con su esencia artística (sonaron Back in Black de Amy Winehouse y Titanium, de David Guetta y Sia).

Los premiados en esta edición fueron: Shiseido (Premio Ciencia Cosmética), Rapunhair, de Moncho Moreno (Premio Cuidado Capilar Específico), Bleu, de Chanel (premio Perfume Masculino), el maquillador Roberto Siguero, de Lancôme (Premio Experto del Año), Ultherapy Prime, de Merz Aesthetics (Premio Innovación Tecnológica), Fluide Photo-Age, de SVR (Premio Protector Solar Antiedad), Advanced Serum 25% Niacinamide [PRO] Complex, de laCabine (Premio Activo Cosmético), Fibre Sealer, de Schwarzkopf Professional (Premio Cuidado Reparador del Cabello), False Lash Effect Supreme, de Max Factor (Premio Máscara de Pestañas), ‘Porque yo lo valgo’, de L’Oréal Paris (Premios Eslogan Publicitario), Infiniment, de Coty Paris, (Premio Perfume Nicho), Night Collagen Beauty & Chill, de Eiralabs (Premio Nutracéutico), Eye Unveiler, de Orveda (Premio Contorno de Ojos), Sérum Huile-En-Eau-Jeunesse, de Guerlain (Premio Textura Cosmética), Beauty Superglow Collagen, de Alma Secret (Premio Nutricosmético), Radiance Lift Foundation, de Germinal (Premio Fondo de Maquillaje Glow), Lumea, de Philips (Premio Beauty Tech), Salicylic Renewal Serum, de ISDIN (Premio Tratamiento Específico), PHB Dentaid, de PHB Time to Care (Premio Cuidado Bucal Consciente), Reductor de Arrugas Dinámicas Clinical Solutions, de Mary Kay (Premio Tratamiento Antiarrugas), Forever Skin Perfect, de Dior (Premio Maquillaje Viral), Pack Dúo Retinol, de Kuka&Chic (Premio Marca Española), Hyaluron-Filler Epigenetic Serum, de Eucerin (Premio Investigación Científica), Photoderm Xdefense SPF 50+, de Bioderma (Premio Innovación en Fotoprotección), Air dry BB Cream, de Goldwell (Premio Styling Antifrizz), Megan, de Skeyndor (Premio Innovación Estética), Línea Premium, de Lierac (Premio Rutina de belleza), The Ritual of Sakura, de Rituals (Premio Gama Bienestar Integral), Golden-lift Sculpting Cream, de Lancaster (Premio Tratamiento Antiedad), Eight Hour, de Elizabeth Arden (Premio Icono Cosmético) y Peaux Sensibles Soin Apaisant, de Sisley (Premio Cuidado Piel Sensible).

Así, una vez más, Woman Madame Figaro demostró su compromiso con el sector de Belleza, sirviendo de altavoz para amplificar su saber hacer.