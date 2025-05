Vuelven los pececillos de plata: la cuchara que impide aparezcan en casa y hagan nidos

Ahora que estamos en primavera, muchas personas tienen que lidiar con la presencia de insectos en el hogar, sobre todo en la cocina y alrededores.

Al fin y al cabo, con la llegada dle buen tiempo, como sabemos, hay muchos más insectos que pueden visitarnos que en invierno. Y aún después de esta estación, tendremos que contar con estos compañeors inoportunos durante algunas semanas más.

Por ello, es necesario descubrir cuanto antes las técnicas para mantenerlos alejados para siempre.

Criaturas inocentes

Como todos sabemos, existen muchas técnicas diferentes para expulsar a los animales de nuestros hogares, tanto con ingredientes naturales como con productos químicos. Aunque en algunos casos es desgraciadamente necesario aspirar a la eliminación de estos animales, y por tanto a su muerte, en otros no es así.

De hecho, hay muchas situaciones en las que podríamos resolver el problema sin tener que hacerles daño necesariamente. Porque, al fin y al cabo, siguen siendo, a todos los efectos, criaturas inocentes.

Deshacerse de los pececillos de plata en un santiamén

Hoy, en concreto, nos centraremos en uno de los animales más molestos que pueden encontrarse en el hogar: el pececillo de plata. Aunque no son peligrosos para el ser humano, pueden resultar una presencia bastante desagradable en el hogar, por diferentes motivos. De hecho, no sólo pueden acceder a nuestra comida, obligándonos a tirarla, sino que también crean nidos y refugios en distintos rincones de la casa.

Por este motivo, hoy te presentamos un compuesto súper eficaz para mantenerlas alejadas, pero que, como decíamos, no les hará daño. Todo lo que necesitamos para preparar esta solución es: agua del grifo, cuatro cucharadas de harina blanca, menta y aceite esencial de citronela. Cuando hayamos combinado y mezclado bien estos ingredientes para crear una crema espesa, simplemente cogemos un poco de cartulina. Lo cortamos en tiras y las sumergimos por ambos lados en la mezcla. A continuación, podemos colocarlas en los armarios, estanterías y cualquier lugar donde hayamos notado la presencia de peces pequeños en el pasado.

No todo el mundo lo sabe, pero estos animales no soportan la fragancia de todos los ingredientes que acabamos de mencionar. Por lo tanto, juntos, estos fuertes olores sólo convencerán a los animales para que se mantengan alejados de nuestra cocina y no vuelvan jamás.

Además, en ausencia de ciertos ingredientes, también se puede utilizar la menta sola. Ya que, incluso sin la ayuda de la harina y el aceite de citronela, ya podría ser una solución eficaz por sí sola. Así que no esperemos más y deshagámonos de los pececillos de plata en un abrir y cerrar de ojos con este compuesto tan eficaz.