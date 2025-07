Las memorias (¡a los 52!) de Gwyneth Paltrow: de los celos de Brad Pitt y el buen sexo con Ben Affleck a los encontronazos con Madonna y Winona Ryder

Ya pasó la época en que Gwyneth Paltrow nos tenía escandalizados con las absurdeces que anunciaba -y vendía a precio de oro molido- en su página de cosas de lifestyle Goop. Hubo un tiempo en que antes de la Navidad, los diarios publicaban las listas de presentes "ridículos pero sorprendentes" para pedir a Papá Noel. Un año recuerdo que la chica de Shakespeare in Love proponía regalar una finca abandonada con casas y hórreos en Lugo, valorada en 150.000 euros. ¡Qué chic!. Aunque lo verdaderamente polémico del catálogo de su tienda eran aquellos consejos de baños vaginales de vapor y saunas de rayos infrarrojos. ¿Recordáis sus polémicos huevos de jade para la vagina? Las autoridades de California la denunciaron, y la princesa dorada de Hollywood -sus padres son el productor y director Bruce Paltrow y la actriz Blythe Danner- tuvo que pagar una multa de 145.000 dólares.

Hoy sigue vendiendo a través de Goop artículos fascinantes, como el best-seller de la cinta para taparte la boca ("y respirar bien por la nariz durante el sueño", a 27 $ el pack), que la actriz utiliza, según la hemos visto en Instagram, donde últimamente nos regala recetas con vegetales de su propio huerto, y consejos para estirar bien y vestir mejor.

La ex del líder de Coldplay, Chris Martin, con quien tiene dos hijos, Apple (2004) y Moses (2006), comparte hoy su pluscuamperfecto bienestar existencial con Brad Falchuk, guionista y productor de Glee, con el que se casó en 2018.

'Gwyneth: The Biography' Autora: Amy Odell Editorial: Atlantic Books Páginas: 448 *sale a la venta el 31 de julio

Doble vuelta al ruedo

La hija adoptiva de Talavera de la Reina, localidad toledana donde vivió como estudiante de intercambio, y donde aprendió a defenderse en español, tiene pendiente de estrenar este mismo año Marty Supreme, el biopic de un buscavidas convertido en campeón de ping pong. Llevaba desde 2019 sin sacar nada en cine ni televisión (lo último fue Avengers: Endgame y The Politician). Demasiado tiempo en segundo plano, para la que fue una de la it Girls más famosas de los 90, y para quien no tenía ni dos semanas cuando pisó por primera vez un set de rodaje.

La vuelta a la pantalla viene precedida por Gwyneth: The Biography, las memorias precoces de la actriz, pues tan ¡solo tiene 52 años! El libro, que llega a las librerías el próximo 29 de julio, lo firma la autora superventas del New York Times Amy Odell, que ya arrasó con otro libro de memorias sobre la impenetrable Anna Wintour.

220 fuentes

Tras aquel éxito editorial, la autora buscó otra celebridad "igual de influyente y polarizadora de la era moderna", según ha explicado en un adelanto editorial de su nuevo libro en la revista People. "Tras tres años de arduo trabajo e incontables conversaciones exclusivas con más de 220 fuentes, incluyendo amigos y colegas cercanos, actuales y anteriores", esta biografía ofrece información y detalles tras las bambalinas sobre sus relaciones, familia, amistades, películas icónicas y su etapa como directora ejecutiva de Goop. "La amemos o la odiemos, no hemos podido apartar la mirada", asegura la hechizada biógrafa..

Algunos detalles jugosos -tradúzcase por salseos- ya han sido debidamente filtrados. Dejo por aquí cinco bombas interesantes:

📌Coladita por Hugh Grant

Durante el rodaje de Emma (1996), Gwyneth expresó sus dudas a un miembro del equipo sobre si Brad Pitt era el hombre indicado para ella, y admitió que estaba enamorada de Hugh Grant. "Brad y yo tuvimos una infancia muy distinta. Así que cuando vamos a restaurantes y pedimos caviar, tengo que decirle: 'Esto es caviar de beluga y esto es Osetra'", declaró en una entrevista.

📌Brad no pudo ser menos que ella

Tras el éxito de Emma, Paltrow lloró amargamente en casa de su amigo y maquillador Kevyn Aucoin. Pitt quería estar con ella, pero a la vez se sentía amenazado por el éxito que la actriz estaba alcanzando y su repercusión constante en los medios. Su estilista fue directo: "Acaba con esto".

Había conocido a Pitt en 1994, en una audición para 'Leyendas de Pasión'. No consiguió el papel, pero él más tarde le sugirió que interpretara a su esposa en la película Se7en. Se separaron en 1997, y nunca dieron públicamente una razón concreta de su ruptura. También hubo rumores de infidelidad por parte de ella con su coprotagonista, John Hannah, durante el rodaje de Sliding Doors (1998). En 2015, le dijo a Howard Stern: "No estaba preparada, y él era demasiado bueno para mí" [??].

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, una de las parejas más famosas de los 90. / EPC

📌Ben Affleck, el mejor sexo

"Comenzó a salir con Affleck a finales de 1997. Él luchaba contra el alcoholismo y la ludopatía cuando conoció a Gwyneth, quien se sentía atraída por su intelecto. Sus amigas tenían sus reservas sobre él, ya que no siempre correspondía a su afecto. A veces parecía más interesado en jugar videojuegos con los chicos de su casa que en estar con Gwyneth. Ella hablaba abiertamente de lo mucho que disfrutaba de su vida sexual. Un día le dijo a Aucoin que le encantaba cuando Affleck tenía cierto acto sexual". Duraron un año.

📌Madonna ya no es su amiga

Su amistad con la cantante terminó cuando Madonna apareció en una isla donde Gwyneth y Chris Martin estaban de vacaciones. La reina del pop quiso que la acompañaran en una cena en la que también estaba su hija, Lourdes, con la que empezó a pelearse. Paltrow se violentó muchísimo y rompió con la cantante, a la que califica “tóxica”.

📌Las rencillas con Winona Ryder

La amistad entre las dos actrices fue un fenómeno en Hollywood durante la década de 1990. Las mejores amigas también salían con sus mejores amigos, Ben Affleck y Matt Damon. Pero se pelearon por el papel de Shakespeare in Love, que se suponía que Ryder interpretaría, pero que Paltrow terminó haciendo en su lugar. Y Gwynny ganó un Oscar por ello. Corrió el rumor de que la rubia actriz le había robado el guión a su amiga en una cafetería, pero en su biografía jura por Dios que no lo hizo. "Levanto la mano derecha sobre la Biblia", asegura.

