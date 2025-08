La mujer de Pablo Echenique confirma su separación tras 12 años casados: "Ya era hora de pensar en mí"

María Nelo ha anunciado que se ha divorciado de Pablo Echenique tras 12 años de matrimonio. Todavía están cerrando el acuerdo, pero ella vive en un piso compartido tras haber pactado separación de bienes, ya que la vivienda era propiedad del político. Aunque su ya exmujer ha asegurado que "nos llevamos bien y tenemos una relación de amistad", también ha querido aclarar los motivos de su separación en una entrevista en 'The Objective'.

Ya hace muchas semanas que están separados. "Lo llevaba pensando un año, la verdad, pero se lo dije hace unos meses. Me frenó dar el paso antes porque no estaba segura de si parte de mi deseo de separarme era fruto de mis problemas psicológicos". María sufre ansiedad social y psicosis aguda, por lo que no ha sido una relación fácil, especialmente en los últimos años. "Si no tomase la medicación tendría alucinaciones todo el tiempo, estaría desconectada del mundo", explica.

El divorcio fue una sorpresa para Echenique. "Se puso triste. Creo que no se lo esperaba para nada", ha afirmado su exmujer. . "Tras tantos años de cuidados, en los que tienes que estar muy pendiente de esa persona, me preocupaba dejarle un poco desamparado. Pero a la vez, pensando en mí y siendo egoísta, también sentía que necesitaba más libertad. Ya era hora de pensar en mí después de tantos años dedicada a atenderlo", ha añadido en la entrevista.

Nelo ha explicado que "lo puse en un primer plano a él" y "me quedé en un segundo lugar". Ahora está intentando rehacer su vida profesional tras haberse dedicado durante muchos años a cuidarlo, ya que los cuidados eran muy caros y no podían permitírselo. "Debo recalcar que él también cuidaba de mí porque yo también soy una persona con discapacidad. Digamos que nos cuidábamos mutuamente, como podíamos, con nuestras limitaciones", ha confesado.

Su exmujer, pese al divorcio, ha reconocido que "fue el amor de mi vida y que va a seguir siéndolo siempre. Difícilmente creo que me enamore de otra persona", pero "la relación no es la que era. Además, la vida al lado de un político no es sencilla, porque Pablo, por ejemplo, es una persona muy entregada a su trabajo".