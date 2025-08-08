Disfrutar de la playa en verano puede resultar algo complicado si queremos darnos un chapuzón, por el riesgo que conlleva dejar todas nuestras pertenencias en la toalla. Si están solos, muchos prefieren permanecer en la arena para prevenir un posible robo. Sin embargo, un nuevo vídeo de TikTok desvela la solución perfecta para evitarlo.

Para ello, solo es necesario un táper de plástico y una chancla. Así se explica en el perfil oficial del creador de contenido @navegandoconmua_oficial, especializado en motos de agua, que ha publicado en su TikTok el paso a paso para que esta técnica funcione, evitando que los ladrones cometan un hurto mientras los bañistas pasan un rato divertido en el agua, huyendo del calor.

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que hacer es perforar la tapa del táper, con el objetivo de enganchar la parte trasera de la chancla a él. Una vez realizada esta acción, lo siguiente será colocar todos los objetos de valor que se deseen dentro del recipiente para esconderlos, como por ejemplo el móvil, la cartera o unas gafas. A continuación, es tan fácil como cerrarlo y enterrarlo en la arena.

De este modo, lo único que se verá en la superficie será la chancla, sin apenas rastro de los objetos de valor que se encuentran debajo. Es cierto que se trata de una técnica muy poco habitual, e incluso algo arriesgada, ya que los objetos de debajo de la arena pueden llegar a sobrecalentarse, especialmente los dispositivos digitales. Aun así, resulta práctico para esconderlos de la vista de todos.

Existen otras alternativas

Aunque este método puede salvar a muchos, lo cierto es que hay otras posibilidades para intentar evitar los robos en las playas. Lo primordial es no llevar objetos de valor, aunque si es estrictamente necesario, como sucede en muchas ocasiones con el móvil, lo más recomendable es esconderlo, utilizando los zapatos o envolviéndolo en la toalla. Otra técnica muy práctica, pero nada habitual, es utilizar bolsas impermeables, para poder bañarse con ellas, y estar junto a las pertenencias personales en todo momento.

A pesar de todo esto, siempre existe la opción de establecer turnos para vigilar las toallas y evitar que todo el mundo se bañe a la vez. No obstante, lo más importante es no llamar la atención, ya sea exhibiendo los objetos de valor o realizando acciones que atraigan a los ladrones. De esta forma, seguro que todo el mundo disfruta de un buen plan veraniego en la playa con amigos o familiares.