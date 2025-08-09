Jabón, armas, genes y muchos fans republicanos: las polémicas de Sydney Sweeney, la nueva musa de Trump

Sin acudir a ningún mitin ni escribir ningún mensaje en X, en solo dos semanas la actriz Sydney Sweeney (Washington, 1997) se ha convertido en la nueva musa MAGA, las siglas del lema martillo pilón ('Make America Great Again') de Donald Trump y su partido. Por fin los republicanos han encontrado a su 'Taylor Swift'. La bomba sexual de HBO -ha triunfado en series como 'Euphoria' y 'The White Lotus', y, antes, en 'El cuento de la criada'- es la protagonista del anuncio de vaqueros más escandaloso desde que Brooke Shields dijo, en 1980, aquello de "¿Quieres saber qué hay entre mis Calvins [Klein] y yo? Nada".

Tener "buenos jeans" o "buenos genes", jugando con su pronunciación idéntica en inglés, es el lema de la campaña de American Eagle (AE) que protagoniza Sweeney y que ha encendido la mecha de la batalla política y cultural entre demócratas y conservadores, entre 'wokes' y 'anti-wokes' ("ser 'woke' es de perdedores", ha dicho Trump). Para los primeros, la actriz es ingenua o cómplice de ensalzar la eugenesia y el supremacismo blanco; para los segundos, representa el caballo de Troya para conectar con 'millennials' y 'centennials'. Para ellos, es la estrella apolítica que engloba sus valores: belleza, libertad, armas y un buen traje de mezclilla color índigo. Ella, de momento, calla, pero quien calla, ¿otorga?

"Me encanta cómo el colapso izquierdista sobre el anuncio de Sweeney solo ha resultado en que una hermosa chica blanca rubia con ojos azules obtenga mil veces más exposición por sus 'buenos genes'", escribió en X Megyn Kelly, la expresentadora de Fox News [la cadena amiga de Trump]. En el espot de AE, la joven actriz, que hace gala de cuerpo sexy y fuerte a la mínima que puede -ya sea en escenas tórridas de 'Euphoria', en 'thrillers' eróticos como 'Edén' o bailando embutida en un corsé en el videoclip 'Angry' de los Rolling Stones-, muestra también sus curvas sin remilgos. Mientras se abrocha unos 'blue jeans' pronuncia las siguientes palabras: "Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis 'jeans' son azules".

Carteles de campaña protagonizados por Sydney Sweeney se exhiben fuera de la tienda American Eagle Outfitters. / Yuki Iwamura / AP

Para algunos, detrás del eslogan subyace la idea de que a la actriz le tocó la 'lotería genética': chica guapa, blanca, rubia y de ojos azules (en verdad es morena y se tiñe). Y temen, y mucho, discursos como estos en medio de las políticas antiinmigratorias de Trump y la ola de conservadurismo extremo que vive EEUU.

La polémica de American Eagle ha hecho resurgir un vídeo de Sweeney haciendo prácticas en el campo de tiro Taran Tactical Innovations, en California, en 2019, mientras se preparaba para una película. "Entrenando para mi próximo proyecto con @tarantactical", subtituló. Los fans flipan con sus habilidades, en un vídeo que hoy es viral.

No aciertan los que piensen que a la actriz que a los 7 años convenció a sus padres para participar en una audición para una peli independiente que se rodó en Spokane, la localidad de la que es oriunda, le dé vergüenza mostrar sus curvas (mide 1.61 cm y gasta la 95C de pecho). Al contrario, le gusta lucir sexy con vestidos y bañadores ajustados y minúsculos, cada vez que sale a escena o publicita algún producto. Además, ni es rubia ni tonta. Su pelo es castaño y fue la mejor estudiante de su promoción en el instituto Brighton Hall, en Burbank, California.

De nuevo soltera, tras romper en marzo su compromiso con el empresario Jonathan Davino, con el que salía desde 2018, no se ha cortado un pelo al criticar el "falso feminismo de Hollywood" y está en contra de la idea de que "las mujeres empoderan a otras mujeres" (lo dijo después de que Carol Baum, una de las productoras más importantes, dijera que Sweeney ni era guapa ni actuaba bien). No duda en desnudarse ante las cámaras -lo ha hecho en la primera temporada de 'Euphoria' y en el 'thriller' 'Los Voyeurs'-, pero considera que justo por eso no se la tomó en serio hasta que apareció en 'The White Lotus'.

¿Por qué una actriz con dos nominaciones Emmy y que ha participado en varias películas y programas de televisión (incluida la exitosa comedia romántica 'Cualquiera menos tú', que recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo) necesita prestar su rostro a varias marcas? Así lo explicó a 'The Hollywood Reporter' en 2022: "Si solo actuara, no podría permitirme vivir en Los Ángeles. Acepto contratos porque tengo que hacerlo. Ya no pagan a los actores como antes, y con las plataformas de 'streaming', se acabaron los royalties". Ahora mismo, además de ser imagen de American Eagle, Sydney representa a firmas como Miu Miu, Laneige, HeyDude, Samsung y Baskin Robbins.

Hace unas semanas también fue noticia por su asociación con la marca de productos de higiene masculina Dr. Squatch, con la que sacó una estrambótica pastilla de jabón de edición limitada (solo 5.000 unidades) fabricada con el agua usada de su bañera. Morbo a 8 euros la unidad que en eBay ahora supera los 2.000).

El anuncio de Sydney Sweeney con el jabón elaborado a partir del agua de su bañera. / INSTAGRAM / DR. SQUATCH

A raíz del controvertido anuncio, ahora se ha filtrado la filiación política de la actriz, algo que ella nunca aclaró. Tal como han confirmado varios diarios, Sweeney se inscribió en el Partido Republicano de Florida, el 14 de junio de 2024, poco después de comprar una mansión en los Cayos. Cuando Trump conoció la noticia se declaró fan ("¿Está registrada como republicana? ¡Ay, me encanta su anuncio!", ha dicho) y ha animado a comprar los vaqueros de American Eagle, que, de rebote, se han disparado en Wall Street. Sweeney se une así al escuadrón de actores que apoyan abiertamente a Trump (Mel Gibson, Sylvester Stallone, Dennis Quaid, Jon Voight o Taryn Manning, entre otros), y que, por cierto, no son muy bien vistos en Hollywood.

Veremos entonces qué ocurre con 'Christy', el biopic de David Michôd sobre la boxeadora Christy Martin, protagonizado y producido por la propia actriz, que se estrenará en septiembre en el festival de Toronto. Es justo la típica actuación basada en hechos reales y con gran transformación física -Sweeney ha tenido que entrenar duro y engordar 13 kilos- que suele optar al Oscar. Sin embargo, esta misma semana ya la han abucheado al grito de "racista" en la 'premiere' de su película 'Americana'.

La actriz, con gorro cowboy blanco en la foto de la izquierda, junto algunos invitados en la fiesta por el 60º cumpleaños de su madre. / INSTAGRAM

En realidad, las simpatía de Sweeney y su familia por Trump no es de ahora. Hace dos años, la actriz recibió críticas tras ser fotografiada en la fiesta de cumpleaños de su madre, donde varios invitados llevaban gorras rojas con el lema 'Make 60 Great Again', del estilo de la frase de la campaña de Trump: 'Make America Great Again'. O sea, MAGA, la comunidad de la que ahora ella parece ser la nueva musa.

Suscríbete para seguir leyendo