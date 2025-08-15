El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural

Galicia es una tierra que no solo destaca por sus playas y su espacio natural. La comunidad cuenta con enclaves con una gran relevancia histórica y patrimonial como pueden ser los castros, algunos de ellos están declarados Bien de Interés Cultural (BIC), y se remontan a tiempos tan lejanos como la Edad de Hierro.

Entre los castros más conocidos de la comunidad, destacan los yacimientos de lugares como Baroña, en Porto do Son, o Monte do Facho, en Cangas. Sin embargo, aunque más conocidos, este yacimiento ubicado a 23 kilómetros de Lugo ofrece una experiencia única accesible todos los días del año.

El valor del Castro de Viladonga, situado en el municipio lucense de Castro de Rei, no estriba solo en su antigüedad, también destaca por su legado inmaterial, que se mantiene vio en su entorno.

Una muestra de la época romana rodeada de tradición oral

Estas estructuras se consideran uno de los mejores ejemplos de urbanismo castrexo posterior a la conquista romana. En el recinto principal o 'croa', podemos encontrar viviendas, almacenes, corrales y espacios comunes que se dividen en barrios divididos por calles empedradas. El conjunto se enmarca dentro de varias murallas concéntricas y fosos que nos permiten datar su ocupación entre los siglos II y V d.C.

Situado junto a la muralla sudeste, podemos encontrar el Museo del Castro de Viladonga, un centro de interpretación y conservación inaugurado en 1986. Dentro del edificio podremos encontrar piezas que nos hablan de la vida de sus habitantes pretéritos. Entre resto de cerámica, monedas, aperos para el campo o utensilios domésticos y adornos, podremos aprender cómo era la vida en un tiempo tan distinto. La entrada al castro y al museo es gratuita.

Pero el castro no es solo fuente de conocimiento sobre el pasado. Su presencia ha inspirado la aparición y desarrollo de leyendas locales sobre seres mitológicos como los 'mouros', de los que decían que conducían a sus caballos por túneles bajo el suelo hasta llegar al río da Pena. Estas historias también han sido recopiladas y conservadas por el muso como parte de su proyecto etnográfico.

El Castro de Viladonga es un espacio imprescindible en el que poder conectar y revivir en nuestra mente la historia y el espíritu telúrico de Galicia.