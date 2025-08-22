Baleares
El músico Jaime Anglada sigue evolucionando de forma "satisfactoria" tras su atropello
El cantautor mallorquín continuará ingresado en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de Son Espases
Raquel Galán
El cantautor Jaime Anglada sigue experimentando una evolución "satisfactoria" y continuará en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de referencia de Son Espases, según indica el último parte médico, emitido este viernes.
Tras sufrir un atropello el pasado 8 de agosto que hizo temer por su vida, el músico mallorquín ha tenido "una sensible mejoría" durante esta semana y se encuentra "más estable", tal como informaron desde el centro hospitalario en el anterior parte.
Por este motivo, fue trasladado desde la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) a la citada zona menos restringida, donde permanecerá hasta que sea factible el paso a planta.
Las intervenciones a las que ha sido sometido el cantante de cadera y mandíbula han sido exitosas, aunque han requerido la colocación de múltiples placas con el fin de unir las fracturas que le causó el atropello por parte de un coche cuyo conductor circulaba en estado ebrio.
- Los 'mejores percebes del mundo' están en este restaurante de un pequeño pueblo gallego: a 1 hora de A Coruña
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña y comarca
- El Deportivo se interesa en Samuele Mulattieri, delantero italiano del Sassuolo
- El plan del Deportivo para el cierre del mercado de fichajes: ante todo, un delantero diferencial
- Radiografía del delantero deseado por el Deportivo: un goleador contrastado con movilidad