La OCU sentencia a la popular crema Nivea: "Su eficacia..."

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un exhaustivo análisis de la famosa crema de la lata azul, Nivea, un producto que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en un referente en el mundo de la cosmética.

Científicos han probado la capacidad hidratante de esta crema, considerada por muchos un básico en el cuidado de la piel. A pesar de su popularidad, el estudio busca determinar si su eficacia se mantiene al nivel de los consumidores actuales, quienes buscan productos que no solo sean icónicos, sino también efectivos.

Análisis de Nivea por parte de la OCU

En relación con su producto más emblemático, la reconocida crema Nivea en lata azul, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) difundió un informe elaborado con el apoyo de especialistas en dermatología para evaluar su verdadera eficacia y calidad, más allá del reconocimiento de la marca. Según detalló la OCU, el análisis consistió en un estudio previo del estado de la piel de un grupo de voluntarios, antes de aplicar el producto.

Posteriormente, se les pidió que aplicaran la crema dos veces al día durante dos semanas, solo en uno de sus antebrazos. Al finalizar este período, se midió nuevamente la hidratación cutánea, comparando la zona tratada con la zona no tratada, lo que permitió determinar objetivamente el efecto hidratante del producto.

Tras dos semanas de pruebas, la OCU determinó que la crema Nivea ofrece una buena hidratación. Varios voluntarios destacaron su emblemática fragancia, asociándola con recuerdos de la infancia. Si bien hubo consenso sobre su eficacia hidratante, algunos señalaron que deja una sensación grasa en la piel, mientras que otros discreparon. En cuanto a la textura, se describió como densa y difícil de aplicar.

En general, la crema ha sido valorada como buena: 4 estrellas. Veamos los detalles:

Gusta el olor, tanto en la lata como una vez aplicada, les resulta muy agradable. El olor es emblemático, incluso sin ver el producto a algunas usuarias les evoca al olor de la Nivea de lata o les trae recuerdos de la infancia.

Sobre la textura, en general la consideran espesa, densa, cuesta un poco extenderla.

Con la sensación grasa, no hay unanimidad: a muchas usuarias les deja sensación grasa y les parece que sería más indicada para pieles secas, otras en cambio no la consideran grasa.

Finalmente, en cuanto a su función hidratante, las usuarias perciben su piel hidratada y suave.

Historia de Nivea

Según la información publicada en la página web oficial de Nivea, en 1911, el químico Isaac Lifschütz desarrolló el emulsionante Eucerit, una sustancia capaz de generar una mezcla estable de agua y aceite. Este componente se convirtió en la base de la fórmula original de la crema Nivea. Con el tiempo, se añadieron a esta base ingredientes como talco, jabón y leche capilar, dando lugar a una composición exclusiva que se ha integrado en la rutina de cuidado personal de millones de personas a lo largo de los años.

Gracias a esta innovación y a su aceptación global, la expansión de la marca fue notable. Actualmente, Nivea Creme se comercializa en más de 200 países, y aproximadamente el 42 % de sus ventas se realizan fuera de Alemania, país donde se concibió y lanzó por primera vez.