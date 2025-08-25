Adiós al calor dentro del coche: así puedes refrescarlo sin utilizar el aire acondicionado

En verano, montarse en el coche después de estar aparcado al sol puede ser de lo más incómodo. Las altas temperaturas pueden sobrecalentar el interior del vehículo, obligando al conductor a enfriar el automóvil.

En este caso, los usuarios suelen abrir las ventanillas durante varios minutos, antes de iniciar el aire acondicionado. No obstante, hay un truco más efectivo para enfriar el interior del coche en los días de verano

Hablamos del botón de recirculación, cuyo símbolo es una flecha de dirección al interior del vehículo. Es habitual que muchos conductores desconozcan para qué sirve exactamente este botón.

Botón de recirculación del coche / EP

La mayoría de usuarios conocen el funcionamiento del aire acondicionado, pero no saben utilizar la recirculación del aire. Al pulsar este botón, el vehículo deja entrar el aire de fuera al interior del coche.

La recirculación tiene una finalidad muy clara para enfriar un coche. Si encendemos el aire acondicionado sin haber realizado este paso previo, estamos obligando a que el compresor trabaje de forma intensa.

La recirculación permitirá salir el aire más caliente del interior del vehículo, alcanzando una temperatura más estable. De esta forma, al encender el aire acondicionado, el compresor estará mayor aliviado de carga y el coche se enfriará más rápido.

Ahora bien, es importante tener en cuenta las consecuencias de utilizar este botón. El compresor del aire acondicionado consume una energía que resta la del propio motor, ya que se alimentan de la misma fuente.

Cuando la temperatura es baja, los expertos recomiendan no utilizar la recirculación del aire. La condensación puede ocasionar vapor, empañando las lunas y reduciendo la visibilidad.