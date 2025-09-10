Richard Gere y Alejandra Silva compran casa en Galicia: una de las joyas arquitectónicas de la comarca de A Coruña

Richard Gere y su mujer Alejandra Silva han comprado una casa en Oleiros que es una de las joyas arquitectónicas de la comarca de A Coruña, según avanza la revista Semana, que informa de que el actor estadounidense y su esposa habrían desembolsado unos 10 millones de euros para la adquisición de esta propiedad, situada en la localidad oleirense de Santa Cristina. La finca y la mansión a la que se refiere el semanario es el chalé Cervigón, una construcción de estilo racionalista obra del arquitecto catalán Jordi Tell a mediados de los años treinta del siglo pasado. Está en un promontorio junto a la playa de Santa Cristina y tiene vistas al mar.

El chalé Cervigón es uno de los edificios ubicados en el municipio de Oleiros que han sido incluidos en el registro Docomomo, una organización internacional creada en 1990 con el fin de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. El Docomomo Ibérico tiene catalogadas la Casa Caramés en Perillo y la Casa Cervigón en Santa Cristina, las dos construidas a mediados de los años treinta del siglo pasado.

La Casa Cervigón, el otro inmueble del movimiento moderno (que no modernista) en Oleiros es otro edificio reconocible situado en el Camiño do Polvorín, a la altura de la estatua del Ché.

El enorme jardín de la casa desemboca al borde del final de la playa de Santa Cristina. Celestino García cuenta que Jordi Tell Novellas proyectó este inmueble para los hijos de Emilio Cervigón en una gigantesca parcela cuando estuvo, brevemente, de paso por A Coruña.

La familia Cervigón dirigió uno de los aserraderos y fábrica de muebles más prósperos de A Coruña (su primera sede fue al borde de la playa del Orzán) pero dos incendios registrados en menos de cuarenta años redujeron a ruinas el negocio que se había iniciado en 1860. Algunas de las sillas del Palacio Municipal coruñés, por ejemplo, aún llevan grabado el nombre Cervigón. El chalé que Jordi Tell diseñó para los hijos de Cervigón en Santa Cristina cuenta con una sala de estar totalmente abierta al exterior mediante un espacio cubierto por la terraza de los dormitorios y desde el que se domina el jardín y las vistas a la ría. Cuenta con un gimnasio cubierto volcado hacia la piscina y la cancha de tenis protegida de los vientos mediante un muro que parte del volumen de la casa.

La organización interior de la vivienda también se realiza a partir de un núcleo con entrada y comunicación vertical separadas que recoge todas las dependencias del servicio. El comedor, la sala de estar y el bar están situados tres peldaños por debajo del resto de la planta baja y forman "un espacio único pero divisible mediante puertas correderas ocultas, en la mejor aspiración a la fluidez de los espacios interiores", según descriía el arquitecto Celestino García en un reportaje publicado por este periódico.

En la actualidad existe otra Casa Cervigón en la denominada milla de oro de Oleiros, la zona ajardinada al borde de la playa de Bastiagueiro, donde residen otros importantes empresarios gallegos.

De EEUU a Galicia y Madrid

El actor y su mujer dejaron Estados Unidos hace casi un año para mudarse a España. Eligieron Madrid y dentro de ella, una casa en la exclusiva urbanización de La Moraleja. La pareja refuerza su vínculo con el país comprando una casa en la localidad gallega, de donde es originaria Alejandra Silva.

En su mudanza a España, Gere ya ha expresado en varias ocasiones su gusto por Galicia. “Mi mujer viene de un lugar muy especial de España”, explicó en un programa de El objetivo, "Cuando ella habla de Galicia es como si viniera del paraíso de los paraísos, y todo lo bueno parece que viene de allí". En el programa de Ana Pastor, el actor también había señalado que el comunidad es un lugar "muy bonito, muy diferente al sur. Se parece al lugar donde yo crecí porque hay muchos árboles y es muy verde. Me encanta”.