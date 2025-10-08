Marta Ortega y el magnesio: hidratación para un estilo de vida activo

Marta Ortega, número uno más joven de la historia del pádel mundial, sabe que cada entrenamiento y cada partido exigen preparación y constancia. Por eso, en su día a día elige Fontarel Next H2.0 “Vitalidad con Magnesio”, una bebida refrescante a base de agua mineral natural pensada para quienes quieren integrar minerales clave dentro de su hidratación diaria.

Magnesio: un mineral esencial

El magnesio es un mineral que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso. Gracias a un innovador proceso de filtrado, Fontarel Next H2.0 incorpora este mineral junto a otros electrolitos para aportar funcionalidad dentro de la hidratación cotidiana.

Para Marta, hidratarse no es solo una rutina, sino una elección informada que forma parte de su preparación personal. Con esta iniciativa, Fontarel Next H2.0 acerca propuestas funcionales para quienes quieren cuidar sus hábitos de hidratación con soluciones adaptadas a un estilo de vida activo y consciente.

Fontarel Next H2.0: ayuda a tu vitalidad con magnesio

La gama Fontarel Next H2.0 se ha desarrollado mediante un proceso innovador que ajusta el perfil mineral del agua mineral natural para crear distintas referencias: Alcalina pH 9+, Zero Sodio, Ayuda a tu sistema inmunitario con Zinc y Ayuda a tu vitalidad con Magnesio. Cada variedad está pensada para consumidores que buscan opciones diferenciadas dentro de la categoría de bebidas refrescantes.

Con este lanzamiento, Fontarel Next H2.0 refuerza su posicionamiento como una alternativa innovadora dentro de la hidratación funcional. “Queremos que la campaña no solo genere notoriedad, sino que también explique de forma clara y cercana la propuesta innovadora de Fontarel Next H2.0. La voz de nuestros embajadores como Marta Ortega y la credibilidad de los entornos digitales serán claves para conectar con quienes buscan cuidarse a través de una hidratación consciente”, explica Andrea Mato, Brand Manager Aguas y Bebidas Funcionales en Hijos de Rivera.

Campaña de Fontarel Next H2.0

La marca pone en marcha su primera campaña tras presentar a sus cuatro embajadores: Marc Márquez, Ona Carbonell, Iker Casillas y Marta Ortega. El objetivo es reforzar su posicionamiento como alternativa innovadora para una hidratación adaptada a cada necesidad y acercar sus beneficios a un público amplio interesado en bienestar y vida activa.