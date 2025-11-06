Rafael Fernández, el 'doctor Mandíbula de Diamante', comenta el rostro 'Lux' de Rosalía: "Es probable que se haya realizado pequeños retoques con neuromoduladores"

Como Dios, Rosalía está en todas partes. Desde hace semanas es la conversación global, manejando sabiamente los hilos del márketing de última generación. Y eso que su cuarto disco, 'Lux', no sale hasta mañana (pero ya sabemos, según dice la crítica, que el álbum rompe los moldes del pop convencional). Fiestas secretas de presentación de las nuevas canciones con selectos invitados, como la de este miércoles en la sala Oval de MNAC; es la prota de todos los 'reels' de Instagram, de todos los vídeos de TikTok, su figura ataviada con hábito de monja en ilumina Times Square, Callao....

A sus 33 años, Rosalía Vila Tobella, la diva de Sant Esteve Sesroviras, la nueva faraona de la música española, que idolatra hasta la reina del pop, Madonna -por cierto, la primera que se enjoyó con cruces, rosarios y se santiguó en varios de sus videoclips antes de que la artista catalana llegara a este mundo-, es todavía muy joven. ¡Los 30 son los nuevos 20! Pero, según algunos expertos, su cara brilla últimamente más gracias algunos tratamientos y retoquillos que podría haberse aplicado.

Hablamos con Rafael Fernández, conocido como el 'doctor Mandíbula de Diamante', especialista creador de la técnica más demandada en estética masculina: esculpe el óvalo con ácido hialurónico, sin cirugía, con resultados visibles al momento y que duran un año. En sus clínicas de Barcelona y Madrid también se ocupa del rejuvenecimiento facial de mujeres.

Cambio armónico

Según su experiencia en la materia, Fernández asegura que en el caso de Rosalía "observamos un cambio muy armónico y coherente con las tendencias actuales en medicina estética, que apuestan por mantener la naturalidad y potenciar los rasgos propios. Es probable que se haya realizado pequeños retoques con neuromoduladores (como el bótox) para suavizar la expresión y conseguir ese efecto de rostro más relajado y descansado".

A su juicio, "se aprecia una mejora notable en la calidad y luminosidad de la piel, algo que suele conseguirse con tratamientos de bioestimulación e hidratación profunda, como los polinucleótidos o los inductores de colágeno.

"También podría haberse realizado un ligero relleno de labios, muy sutil, destinado a redefinir el contorno y recuperar volumen sin alterar la proporción natural", se aventura.

Todo de forma justa y equilibrada, observa el especialista. "En conjunto, el resultado transmite frescura, equilibrio y naturalidad, que es precisamente lo que buscan hoy en día quienes recurren a la medicina estética: mantener la esencia del rostro mientras se potencia la armonía y la salud de la piel".

Visita de INOUT Barcelona

Rosalía, al igual que Bad Gyal, Úrsula Corberó o Blanca Suárez son algunas de las jóvenes famosas que miman su cutis en uno de los centros estéticos más 'top' de Barcelona, INOUT. Lo regenta Elisabeth Álvarez y es el más grande de España, ubicado en plena Diagonal de Barcelona, con 40 cabinas distribuidas en 1000 metros cuadrados. Ha recibido el Premio al Mejor Centro de Medicina Estética en 2022, 2023 y 2024 y actualmente tiene su propia línea de cosmética, con más de 60 productos.