Comunicado de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: "Me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad"

Julio Iglesias ha difundido este viernes en sus redes sociales un comunicado para responder a las denuncias por presunta trata y agresión sexual presentadas por dos antiguas empleadas domésticas. “Con gran tristeza me veo obligado a contestar a las acusaciones formuladas por dos personas que trabajaron anteriormente en mi hogar. Rechazo rotundamente haber abusado, presionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, afirmó el cantante español, de 82 años.

El artista también cargó contra las denunciantes al asegurar que “nunca había percibido tanta maldad”, aunque subrayó que aún tiene fuerzas para que “se conozca toda la verdad” y para “defender su dignidad frente a una acusación tan grave”. El comunicado concluye con un agradecimiento a las numerosas muestras de apoyo recibidas: “No puedo olvidar a tantas personas queridas que me han enviado mensajes de afecto y lealtad; en ellas he encontrado un gran consuelo”.

En este contexto, y según una información conocida este jueves, el cantante ha reforzado su estrategia legal con la contratación del despacho del exmagistrado José Antonio Choclán para asumir su defensa ante las acusaciones por agresión sexual, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. El reconocido penalista ha representado anteriormente a figuras de gran proyección mediática, como el empresario y presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto esta semana diligencias de investigación después de que dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

El Ministerio Público indicó este martes que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero, tras lo cual incoó diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado".

Asimismo, ha decidido tomar declaración a las denunciantes, a las que ha otorgado la condición de testigo protegido. La Fiscalía podría usar medios telemáticos para tomarles declaración, pero desde la entidad añaden que son detalles de la investigación que tienen que mantenerse "con una cierta reserva".