En el documental del cantante
Shakira y su inesperada confesión sobre sus hijos y la exnovia de Alejandro Sanz: “Me dicen ‘¡es igual a ti!’”
La colombiana protagoniza uno de los momentos más comentados del documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', disponible en Movistar Plus+
Kevin Rodríguez
Shakira protagonizó uno de los momentos más comentados del documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', que se estrenó ayer en Movistar Plus+.
En la docuserie, que repasa la vida personal y profesional del cantante, aparece un encuentro entre Sanz, Shakira y su entonces novia, la actriz Candela Márquez. Durante la escena, la cantante colombiana comparte un comentario de sus hijos: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”.
El comentario, ligero y anecdótico, no ha pasado desapercibido y ha generado multitud de reacciones en redes sociales, poniendo de manifiesto el increíble parecido físico entre Shakira y Candela Márquez.
El documental de Alejandro Sanz combina recuerdos personales, reflexiones sobre su carrera y apariciones de otros artistas como Rosalía, Juanes, Laura Pausini y Luis Fonsi, ofreciendo una visión íntima del cantante.
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- Redada antidroga en A Coruña: una tienda de zapatillas de lujo como centro de operaciones
- Riki, ante los días decisivos: así está su fichaje por el Deportivo
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- A Coruña, plató de la nueva serie de Movistar Plus: 'Queremos que se note cómo es esta ciudad y hacer un retrato lo más realista posible
- Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña
- Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: 'El profesorado está harto
- El Albacete se resiste a vender a Riki, y Neyou y Gonzalo Villar son las alternativas del Deportivo