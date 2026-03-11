Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Si llevabas semanas esperando el momento perfecto para darte un capricho o renovar básicos, ya puedes empezar a celebrarlo. La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon arranca oficialmente del 10 al 16 de marzo, aunque algunos descuentos ya están disponibles desde ahora.

Se trata del primer gran evento de rebajas del año, una cita que juega en la misma liga que el Prime Day o el Black Friday. Durante siete días, miles de productos de tecnología, moda, hogar o belleza alcanzan muchos su precio mínimo histórico.

La clave está en no esperar demasiado. Los productos más deseados vuelan y el stock es limitado.

Por eso, desde ESNCIAL, hemos seleccionado solo las ofertas que realmente merecen la pena, para que no te pierdas los mejores chollos.

Amazon celebra su Fiesta de Ofertas de Primavera 2026: las ofertas que no querrás perderte

Si quieres conocer el porqué de cada elección o necesitas un extra de información que te ayude a decidir, aquí tienes un listado detallado con una breve explicación de cada artículo.

Un recurso pensado para que la selección sea más sencilla, informada y práctica, combinando funcionalidad, estilo y utilidad en cada recomendación.

La aspiradora vertical con sistema antienredos alcanza su precio mínimo histórico

Se ha convertido en la oferta más aclamada: todos la quieren.

Al fin y al cabo, no todos los días uno puede conseguir a un precio tan bajo esta aspiradora que no solo te ayudará a lucir un suelo reluciente libre de polvo y pelusas (las mismas que ni el quitapelusas es capaz de quitar) sino que, además, cuenta con distintos cabezales que te permite aspirar cualquier superficie.

Rebajada a 44 euros (antes 100): la chaqueta impermeable de Columbia más solicitada

Esta chaqueta ligera es impermeable y transpirable y cuenta con una capucha ajustable, bolsillos con cremallera para las manos y puños ajustables. ¿La parte positiva? Pues que esta chaqueta resulta una magnífica opción para estos de cambios de temperaturas; la chaqueta se puede guardar dentro de su propio bolsillo para facilitar su transporte y almacenaje.

Amazon dispone las toallitas Dodot a su precio mínimo histórico

Las toallitas resultan algo básico, tanto si tienes peques en casa o no. Y es que si bien es cierto que este producto a base de algodón y agua (aprobado y recomendado por dermatólogos) cuida especialmente la piel hasta la piel más delicada -como son las de los recién nacidos-, su rápida absorción insta a que se usen en el día a día por todos.

Son ese básico, junto al Airtag (siguiendo el consejo de María Pombo), que nunca está de más en la maleta o en el cajón.

Con un 33 % de descuento: Adidas Terrex Tracefinder 2 para empezar la vida fit a un precio bien económico

Estas zapatillas Adidas combinan comodidad, sujeción y durabilidad, convirtiéndose en la elección perfecta para quienes comienzan a entrenar.

Su amortiguación protege los pies y la suela estable permite desplazarse con seguridad en distintos terrenos, ya sea caminando o corriendo.

La tecnología ClimaProof mantiene los pies secos incluso en días lluviosos, mientras que su diseño ligero y adaptable asegura cada pisada cómoda y segura.

Con su precio rebajado frente a los habituales 80 €, es una excelente oportunidad para iniciarte en el deporte o renovar tus zapatillas, sumando estilo y rendimiento a tus entrenamientos diarios.

Por 39 euros (antes 70): di sí a la recortadora y afeitadora OneBlade perfecta para conseguir un acabado pulido

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade se luce en las Ofertas de Primavera.

Con valoraciones impecables, este modelo permite mantener un rasurado perfecto día tras día.

Y ahora, con casi mitad de precio, se convierte en un chollazo que no puedes dejar escapar, combinando rendimiento, estilo y cuidado personal en un solo dispositivo.

Por 13 euros: el sérum de L'oréal Paris para potenciar la acción antiage

¿Quieres pontenciar los resultados? Entonces, aboga por este sérum rico en ácido hialurónico y péptidos.

Destaca por tener una textura bastante ligera, que evita que la piel se quede pegajosa, con su uso potenciarás la hidratación del rostro y, por ende, evitarás la aparición de líneas de expresión. Asimismo, potenciarás la luminosidad natural de la piel. Todo ello, mientras le das un plus de firmeza.

Amazon liquida a 49 (antes 100 euros) los auriculares Huawei FreeBuds con más de 3.000 valoraciones

Compatibles con dispositivos iOS, Android y Windows, estos auriculares inalámbricos de Huawei no paran de sumar admiradores. Con un diseño que nada tiene que envidiar a los Airpods y una batería que te permitirá usarlos de manera interrumpida durante más de un día, los Huawei FreeBuds destacan por contar con un diseño compacto y ligero.

Asimismo, a diferencia de otros modelos de la competencia, estos auriculares Huawei pueden conectarse simultáneamente a dos dispositivos a la vez. Y sí, cuentan con cancelación de ruido.

Por 57 euros (antes 90): el pack de 192 pañales + 4 pants de regalo

Si hay algo que merece la pena comprar en la Fiesta de Ofertas de Primavera son precisamente los pañales, y a la vista está en este pack de Dodot (y otros muchos de la firma) que se pueden conseguir a su precio mínimo.

Con más de 20.000 valoraciones, este pack de pañales se caracterizan por contar con una suave capa absorbente que cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad. Además, no temas por si le queda holgado o algo justo; cuenta con tiras suaves y transpirables que se adaptan al contorno del bebé

Moulinex liquida a 69 euros la freidoa de aire más solicitada del año

Esta freidora de aire combina cocción saludable y sabor crujiente, usando aire caliente con mínima grasa. Además, funciona como parrilla, ideal para carnes, pescados y verduras, logrando textura y sabor perfectos.

Su diseño garantiza cocinado uniforme sin sacrificar sabor ni nutrientes, facilitando platos deliciosos y ligeros. Ideal para quienes buscan comodidad, salud y versatilidad en la cocina.

Tommy Hilfiger rebaja un 40 % su reloj más multifacético y deseado por los hombres

El diseño icónico de Tommy Hilfiger nunca pasa de moda. Este reloj combina elegancia clásica y toque contemporáneo para elevar cualquier look, del traje al casual. Resistente al agua para el día a día, un básico atemporal a precio irresistible.

De 90 a 60 euros: atrévete a lucir los pantalones Levi's más solicitados a un precio imbatible

Con un corte de lo más favorecedor para todo tipo de cuerpos, estos jeans de la carismática firma de Levi's rozan su precio mínimo en la Fiesta de Ofertas de Primavera. Los mismos que lucirás con auténtico estilo con cualquier prenda creando un look de 10.

Rebajado el juego de la Nintendo Switch 2 : Donkey Kong Bananza

Quedan muy pocos días para que oficialmente se estrene la nueva película de SuperMario, pero muchos usuarios están aprovechando esta bajada de precios para hacerse con uno de sus últimos juegos. Aunque, en este caso, lo protagoniza 'Donkey Kong'.

Por menos de 25 euros: di sí al suplemento que te hará decir a la hinchazón con sus 250 cápsulas

¿Te sientes hinchado o notas que tu vientre muestra una curva que normalmente no tiene? Este suplemento enriquecido con curcumina y piperina podría ser una de las compras más interesantes de la Fiesta de Primavera de Amazon. No es casualidad que haya superado 5 000 ventas en pocas horas, y con la rebaja actual, su stock podría agotarse pronto.

Su acción se centra en la cúrcuma, que favorece el tránsito intestinal, ayuda a reducir la hinchazón y los gases y contribuye a mantener un pelo y piel más saludables.

Con más de 10.000 valoraciones, rebajado casi 50 euros el ratón ergonómico inalámbrico de Logitech

El ratón inalámbrico de Logitech es ideal para quienes pasan largas horas frente al ordenador. Su diseño ergonómico favorece una postura natural del antebrazo, reduciendo fatiga y tensión muscular, mientras que su compatibilidad con Windows y Apple lo hace perfecto para trabajo, estudio o entretenimiento.

Ofrece precisión y comodidad, con respuesta rápida y desplazamiento suave. Disponible en varios colores, combina funcionalidad y estilo, convirtiéndose en un accesorio imprescindible para quienes buscan rendimiento y confort en cada jornada frente a la pantalla.

Por menos de 17 euros, el kit de primeros auxilios que roza stock

Contiene todos los elementos de seguridad y los accesorios esenciales que necesitas para lesiones leves y pequeñas emergencias.

Su tamaño lo hace perfecto para oficinas, escuelas y otros entornos de trabajo o actividades al aire libre.

Además, este kit de primeros auxilios incluye numerosos compartimentos internos muy útiles para almacenar los artículos de forma ordenada y accesible.

Rebajadas a 16 euros, las gafas de sol Hawkers que no pararás de combinar

Uno de los modelos más icónicos de la marca, con montura en negro mate y lentes esmeralda con efecto espejo. Las lentes son de categoría 3 y protección UV400, evitando deslumbramientos y ofreciendo un equilibrio perfecto entre claridad y resistencia, además de ser respetuosas con el medio ambiente.

El diseño más ancho del terminal de la patilla mejora ergonomía y confort, mientras que la bisagra rotativa de alta calidad permite libertad de movimiento entre patilla y frontal.

De 70 a 35 euros: las zapatillas Munich alcanzan su precio mínimo histórico

Junto a las Skechers, las zapatillas Munich han conseguido protagonizar incontables looks.

El porqué es sencillo: este modelo destaca por su acabado casual y urbano que le brinda esa versatilidad. De ahí a que este modelo de Munich, inspirada en los modelos clásicos, se convierta en esa apuesta con la que es imposible fallar.

A solo 22 euros: el pack de cápsulas Ariel Pods que siempre son las más vendidas en Amazon

Estas cápsulas concentradas eliminan manchas, iluminan y protegen los colores, incluso en frío (30 °C). Basta una sola cápsula para obtener resultados óptimos, combinando detergente líquido y en polvo. Con aroma a limón y gran eficacia, se convierten en un básico imprescindible para una ropa limpia, suave y brillante.

De 75 a 47 euros: el chándal de Under Armour que más estiliza la silueta

Si acabas de empezar la mal llamada operación bikini, seguramente te encuentres buscando ropa deportiva que te dé ese plus de motivación... en ese sentido, este chándal de Under Armour es una opción perfecta

Y es que este cómodo conjunto deportivo, conformado por pantalones ajustados y chaqueta deportiva está fabricado con un tejido exterior de punto liso, además este chánda de invierno está hecho con un suave y cálido tejido interior. ¿Su función? Eliminar el sudor del cuerpo, y favorecer a su secado.

Rebajado casi 50 euros: el Amazon Kindle más ligero y compacto alcanza su precio mínimo

Si tu propósito para 2026 es leer más, este Kindle es el aliado perfecto. El modelo más ligero y compacto de la familia permite llevar miles de libros sin ocupar espacio en tu bolso.

Su pantalla antirreflejos garantiza lectura cómoda incluso bajo luz solar directa, y su batería de larga duración permite semanas de uso sin recarga. Además, su amplia capacidad de almacenamiento y la ausencia de anuncios lo convierten en la opción ideal para devorar novelas, manuales o cualquier tipo de lectura sin interrupciones.

Helly Hansen rebaja un 40 % la chaqueta Helly Hansen favorita por los usuarios

Este chubasquero de Helly Hansen combina diseño elegante y máxima funcionalidad.

En esta oferta de Primavera de Amazon, se presenta como la opción perfecta para los días en que suben las temperaturas, pero la lluvia todavía no se despide.

Es impermeable y cuenta con un forro ligero de secado rápido, que asegura que se seque ultrarápido, una cualidad indispensable en esta temporada de lluvias.

Por casi 100 euros, anímate a renovar tus auriculares con los AirPods 4 de Apple

Los auriculares incorporan ahora un conector USB-C, por lo que basta un solo cable para cargar el Mac, el iPad, los AirPods y todos los modelos del iPhone 15.

Incluso es posible cargar los AirPods directamente con el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con conector USB-C, simplificando la carga y reduciendo cables innecesarios.

De 240 a 143 euros: Amazon liquida el codiciado reloj de Armani Exhange

Ya sea que estés buscando qué regalar a tu padre o, simplemente, que estés buscando renovar el reloj... estamos segurísimos que te encantará conocer que Amazon ha puesto a precio de liquidación uno de los modelos más emblemáticos de la firma Armani por tiempo limitado.

Con un stock limitado y un 40 % de descuento, podrás hacerte con el modelo Exhange de Armani. El mismo que se caracteriza por su caja rendonda de acero inoxidable con esfera de color negro y brazalete de acero inoxidable, que le dota de una mayor presencia

Casi 2 kilos de pienso para gatos adultos Nature's Variety, por menos de 40 euros

Tras descubrir cuál era para el pienso para perros mejor valorado por los usuarios, nos hemos topado con este pienso para gatos adultos esterilizados de Nature' Variety que no se queda nada atrás.

Formado por 1,4 kilos de carne de pavo deshuesado y 2,2 kilos de frutas y verduras. El sabor de pollo también tiene descuento.

El alimento da grandes beneficios para la salud del gato, mejorando su sistema inmunitario, su pelaje y controlando su peso.

De 300 a 169 euros: la cinta de correr con un tamaño supercompacto apta para cualquier habitación

¿10.000 pasos al día sin salir de casa? Con esta cinta de andar ultracompacta, hacerlo es más fácil (y barato) que nunca. Ahora puedes conseguirla por solo menos de 150 euros (antes costaba unos 500), una auténtica ganga para quienes quieren mantenerse activos incluso mientras trabajan o hacen tareas en casa.

En resumen: potente, silenciosa y lista para acompañarte en una vida más activa, saludable y sin estrés.

Con más de 40.000 valoraciones, el cortapelos para nariz y orejas de Philips… ¡por 14 euros!

Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.

Por 28 euros, la batería portátil para cargar múltiples veces tu móvil que cuenta con 30.000 valoraciones

Compacta y ligera, permite cargar dispositivos en apenas 25 minutos gracias a su tecnología de carga rápida. Con puertos USB-A y USB-C, es compatible con smartphones, tablets y otros aparatos electrónicos. Ideal para viajes, oficina o simplemente salir de casa sin preocuparte por quedarte sin batería, combina potencia, comodidad y versatilidad en un solo dispositivo.

Noticias relacionadas

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.