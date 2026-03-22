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María José Campanario, demoledora, desmonta a Rosa Benito tras sus críticas a Rocío Carrasco: “Es deleznable”
La concursante de 'El Desafío' reacciona a las contradicciones de Rosa Benito después de su entrevista en 'De viernes'
Kevin Rodríguez
Las duras declaraciones de Rosa Benito en contra de Rocío Carrasco han generado multitud de reacciones y la más sorprendente ha sido la de María José Campanario, que no ha dudado de tachar de "deleznable" las últimas declaraciones de la colaboradora.
Campanario se ha pronunciado en redes sociales respondiendo al vídeo del influencer Antonio González: "No se puede esperar menos de ella... Es deleznable lo que ha dicho", ha comentado.
Pero lo más demoledor ha sido cómo la concursante de 'El Desafío' ha criticado la actitud de Rosa Benito con ella después de abandonar 'Sálvame': "Esta señora que habla en el video se ha pasado más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un 'acoso' hacia mi persona".
"Cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a darle 'me gusta' a mis fotos. Después de haber puesto a parir a toda mi familia. Prefiero dejarla que se humille cada vez que me da 'me gusta", ha rematado.
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