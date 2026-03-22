Sucesos
El vídeo del arresto de Justin Timberlake por conducir borracho ya es público
Distintos medios de comunicación reclamaron poder emitir un documento que ha visto la luz editado
Redacción
El vídeo editado del arresto del cantante Justin Timberlake ocurrido en junio de 2024 en Nueva York por conducir ebrio ha visto la luz esta madrugada tras lograrse un acuerdo entre las partes, en respuesta a una demanda de varios medios de comunicación, amparada en la ley americana de libertad de información.
El artista demandó a principios de este mes de marzo al municipio de Sag Harbor (Long Island) donde fue arrestado, cuando estaba a punto de hacer público el video, grabado con una cámara corporal, alegando que afectaría a su reputación.
En la demanda argumentó que el video le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto y que su publicación le "causaría un daño grave e irreparable", lo expondría al ridículo y al acoso público, y no respondería a ningún interés público legítimo, de acuerdo con la cadena CBS.
Los abogados del cantante y compositor y los del municipio llegaron finalmente a un acuerdo, que fue avalado por un juez, para que se haga público el video editado.
Según CBS, el juez interino de la Corte Suprema de Long Island, Joseph Farneti, señaló en su decisión que la publicación del documento con partes editadas "no constituye una invasión injustificada" de la privacidad de Timberlake.
Timberlake se declaró culpable en septiembre del 2024 de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que pagó una multa, realizó 25 horas de trabajo comunitario así como un anuncio de seguridad pública, tras un acuerdo con la Fiscalía.
- El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
- RC Deportivo - Real Zaragoza, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Noubi, única novedad en el once del Dépor
- Ocho de las diez empresas gallegas que más facturan son de la provincia de A Coruña
- Ni Vigo ni Pontevedra: los gallegos más felices viven en estos 3 municipios de A Coruña
- Cambio de tendencia en A Coruña con la apertura de una oficina bancaria en el centro
- El programa 'De tapas por España' de TVE llega a A Coruña: de A Mundiña a O Cabo y NaDo
- El local de A Coruña que vende miles de hamburguesas a 4 euros en el Agra: 'Esto es un barrio trabajador y el esfuerzo económico no debe salir de lo normal
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España