Kiko Rivera estalla contra Antonio Rossi en 'De viernes' y explica por qué perdió los papeles con Irene Rosales

Kiko Rivera acudió anoche a 'De viernes' y en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta aclaró su versión tras las recientes declaraciones de Irene Rosales. Aunque el hijo de Isabel Pantoja volvió a cargar con dureza contra su exmujer, también protagonizó un tenso rifirrafe con el colaborador Antonio Rossi, al que llegó a lanzar una advertencia que dejó en shock al plató.

Desde el primer minuto, la entrevista tomó un tono bronco. Lejos de una charla calmada, Kiko Rivera convirtió su intervención en un ajuste de cuentas público con Irene Rosales, visiblemente molesto por su reciente exposición mediática.

El DJ reaccionaba así a las palabras de su ex, que había hablado sobre su relación y su convivencia, reabriendo heridas que, según él, deberían haberse quedado en el ámbito privado. La tensión fue creciendo conforme avanzaba la conversación, con un Rivera cada vez más incómodo.

En ese contexto, lanzó una de las acusaciones más duras de la noche: aseguró que Irene Rosales “solo se interesa por el dinero”, criticando su actitud tras la ruptura y cuestionando su versión de los hechos.

Además, defendió que sigue cumpliendo económicamente con ciertos compromisos, pese a no estar obligado, y dejó caer que hay aspectos de la convivencia que no se están contando correctamente.

Pero si hubo un punto de inflexión en la entrevista, fue cuando Kiko Rivera perdió completamente la calma. Según él mismo reconoció posteriormente, hubo un instante en el que “no pudo más”.

El detonante estuvo en la presión acumulada de las últimas semanas: la exposición mediática, las declaraciones cruzadas y, sobre todo, el impacto que todo esto está teniendo en su entorno familiar.

El DJ terminó elevando el tono de forma evidente, mostrando un enfado que traspasó la pantalla y que sorprendió incluso a los propios presentadores. Días después, él mismo admitiría que sus formas no fueron las adecuadas, aunque mantiene el fondo de su discurso.

El motivo de esa actitud, según cuenta, fue las fechas en las que se grabaron sus declaraciones. El scoop fue grabado el miércoles santo y se emitirá dos días después: "Irene decide escoger ella la primera parte y dejarme a mí la segunda parte".

El DJ quiso cambiar esos días debido a que tanto viernes como sábado le tocaba trabajar y la negativa de Irene le habría sentado mal: "Quería aprovechar esos días para llevar a las niñas a ver a la abuela a Canarias. Ella me dice que no, que tiene un viaje programado con las niñas y que no puede cambiar los billetes".

Sin embargo, Rivera asegura que su expareja le habría mentido y que el lunes de Semana Santa se cruzó en Sevilla con ella, su actual pareja y sus hijas. "Me molesta porque yo quería aprovechar esos días para ir a ver a mi madre con las niñas y acepté porque se iban a ir de viaje y no hubo viaje. Soy un ser humano y cuando a uno le sienta mal algo pues a veces comete errores".

El enfrentamiento con Antonio Rossi

Uno de los momentos más incómodos de la noche llegó cuando Antonio Rossi intervino para cuestionar algunas de sus declaraciones. Lo que parecía una pregunta más del debate acabó desencadenando un choque frontal.

De acuerdo con la versión de Kiko Rivera, durante una de las videollamadas habituales que Irene Rosales mantiene con sus hijas cuando están con él, la mayor, Carlota, que se encontraba en ese momento junto a Lola García, giró el móvil para mostrarle a su madre con quién estaba. Sin embargo, lejos de reaccionar como él esperaba, la sevillana optó por no dirigirle ninguna palabra a la bailarina

Cuando Antonio Rossi le recriminó este acto, el invitado, visiblemente alterado, no dudó en frenar al periodista con una advertencia directa: "Eso no es verdad y no te lo voy a permitir". "Son palabras de Irene, estoy recuperando lo que dice ella, no te equivoques", le ha respondido Antonio Rossi. No obstante, el invitado de esta noche, visiblemente enfurecido, ha explotado contra Rossi: "No te equivoques tú, ¿te estas enterando? A mí no me vuelvas a decir esto. Me cago en la madre que me pario... No te pongas chulo conmigo, coño".