Para la Guía Michelin
Dos locales gallegos, entre los mejores restaurantes de playa de España: "Una verdadera oda a la gastronomía"
La prestigiosa Guía Michelin ha escogido a dos establecimientos de la comunidad en su particular top 10 para este verano
Anxo Bentrón
Con el verano a la vuelta de la esquina se acerca también uno de los grandes placeres de esta época del año: el de disfrutar de la playa y comer frente al mar. Precisamente sobre esta experiencia, la Guía Michelin ha elaborado recientemente su particular top 10 de los mejores restaurantes de playa de España, una lista en la que Galicia sale muy bien parada.
"Hay mesas frente al mar... y otras en las que el mar parece formar parte de la propia experiencia. A lo largo del litoral español, algunos restaurantes seleccionados por la Guía Michelin han sabido convertir esa conexión en su seña de identidad". Así presenta Michelin una lista que recorre algunos de los rincones más espectaculares del litoral español, desde las Baleares hasta Asturias pasando por Andalucía, Cantabria y, como no, Galicia.
Así, en el caso de la comunidad, la prestigiosa guía gastronómica ha destacado a Meloxeira Praia, en O Grove, y O Loxe Mareiro, en Carril. Dos propuestas diferenciadas, pero unidas por una misma esencia: la cocina atlántica y la importancia del producto gallego.
"Esencia atlántica a pie de arena"
"La isla de Ons se dibuja en el horizonte como el mejor telón de fondo para disfrutar de la tradición marinera gallega y la cocina de mercado, especialmente cuando se está sentado en una mesa de Meloxeira Praia". Así presenta Michelin al restaurante grovense, un establecimiento que rinde "un auténtico homenaje al producto local y a la cocina de la tierra".
Ubicado entre las playas de Seixeliño y Area da Cruz y con vistas abiertas al Atlántico, se trata de "un referente implescindible de la zona" y de un claro ejemplo para entender "cómo paisaje y gastronomía se funden de manera natural y se sirven en el plato".
Bajo la dirección del chef Álvaro Fuentes, la carta "recorre algunos de los grandes clásicos del recetario gallego", con especial protagonismo para mariscos, pescados y arroces, y con elaboraciones que "conectan directamente con la memoria gastronómica de la región".
Tradición marinera gallega en Carril
La otra parada gallega de la lista está en una de las cunas del marisqueo como es Carril. Allí, O Loxe Mareiro se asoma a la ría de Arousa con una propuesta en la que tradición y creatividad conviven con equilibrio.
Michelin lo define como "una verdadera oda a la gastronomía atlántica" y cuenta con una propuesta que "pone en valor la tradición marinera y el recetario local". En su carta, "breve pero precisa", destacan los mariscos y pescados de la zona.
Esta carta, "se construye a partir de la temporalidad del producto e incorpora sutiles guiños creativos que enriquecen el conjunto sin diluir la esencia, logrando un equilibrio natural entre tradición, memoria y evolución."
Todos los restaurantes destacados
Estos son los otros restaurantes destacados por la Guía Michelín: Ayalda (Ribadesella), Can Carlitos (La Savina, Formentera), El Alférez (Vejer de la Frontera, Cádiz), Es Caló (Es Caló, Formentera), El Serbal (Santander), Jondal (Porroig, Ibiza), La Milla Marbella (Marbella) y Real Balneario (Salinas, Asturias).
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