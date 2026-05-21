En la gran fiesta del Barça por LaLiga
Lamine Yamal oficializa su relación con la influencer Inés García
Sonrientes y sin separarse en ningún momento, Lamine e Inés, que ha derrochado elegancia con un diseño negro largo satinado con escote halter, han llegado a la celebración abrazados y, después de recorrer la alfombra roja entre confidencias y miradas que reflejan lo felices que están
EP
Confirmando que su relación está totalmente consolidada tras ser sorprendido por las cámaras de Europa Press hace unos días en el aeropuerto de Barcelona junto a Inés García, Lamine Yamal ha oficializado su historia de amor con la guapa influencer sevillana este miércoles en la fiesta con la que el Barça ha celebrado por todo lo alto con la presencia de toda su plantilla el título de Liga.
Después de una escapada relámpago a la costa de Grecia en la que se les habría visto de lo más acaramelados, el futbolista y la instagramer han reaparecido radiantes, muy enamorados y cogidos de la mano en una de las noches más especiales para la estrella culé, acaparando todos los flashes con este debut en pareja por todo lo alto.
Sonrientes y sin separarse en ningún momento, Lamine e Inés, que ha derrochado elegancia con un diseño negro largo satinado con escote halter, han llegado a la celebración abrazados y, después de recorrer la alfombra roja entre confidencias y miradas que reflejan lo felices que están, han posado juntos en el photocall como las parejas formadas por Pedri y su novia Alejandra Dorta, Gavi y Ana Pelayo, o Robert Lewandovski y Anna Lewandowska.
Yamal protagonizó una mediática y breve historia de amor con la cantante Nicki Nicole en el verano de 2025, y tras su ruptura se le ha relacionado con diferentes modelos e influencers, como la británica Lily Rowland. Fue a finales de abril cuando salieron a la luz las citas que el futbolista habría tenido con Inés en la ciudad condal y en uno de los restaurantes más exclusivos de Sitges pero, intentando mantener los inicios de su relación lejos de los focos, ambos daban la callada por respuesta y evitaban compartir imágenes juntos en redes sociales.
Y ahora, un mes después, han decidido oficializar su noviazgo apareciendo juntos por primera vez en público en la celebración con la que el F.C. Barcelona ha festejado su 29º título de Liga.
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
- Lidl comprará por 317.000 euros al Concello de A Coruña la parcela que le falta para construir su nuevo supermercado en Visma
- La histórica panadería de A Coruña que nació tras la Guerra Civil en el mercado de San Agustín: 'Los clientes vienen por la mercancía, pero también por ti
- El Ayuntamiento de A Coruña busca trabajadores: estas son las 87 plazas de su oferta de 2026
- La Xunta obliga a los promotores del Parque de Oza a justificar el impacto visual de las torres de 17 alturas proyectadas
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
- LaLiga no autoriza la emisión del Valladolid-Deportivo en pantalla gigante en A Coruña: 'Les solicitamos que se abstengan de proyectarlo