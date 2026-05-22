El hijo de Norma Duval comparece ante la jueza en Palma por el caso Kühn y se niega a declarar

Marc Iván Ostarcevic, el hijo mayor de la famosa vedette Norma Duval, compareció ayer por la mañana en calidad de investigado en los juzgados de Vía Alemania de Palma por el caso contra Matthias Kühn, el magnate inmobiliario alemán acusado de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible por presuntamente ocultar bienes a Hacienda para eludir una deuda fiscal millonaria.

Su comparecencia fue fugaz. El joven llegó a la sede judicial a primeras horas de la mañana, esperó unos minutos en el pasillo y, cuando entró en la sala de vistas, se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada. Poco antes de las diez de la mañana, Ostarcevic abandonó el edificio por la puerta principal.

Otros tres colaboradores extranjeros de Matthias Kühn también estaban citados ayer como investigados en la macrocausa iniciada hace dos años. Los tres se conectaron con el juzgado que instruye el caso a través de videoconferencia. Dos de ellos, un asesor fiscal de origen suizo que se hallaba en Liechtenstein, y una ciudadana alemana guardaron silencio. El tercero, otro alemán, solo contestó a las preguntas de su abogado para desvincularse del entramado, asegurar que él no sabía nada y confirmar que adquirió participaciones de una sociedad de una cadena de radio. Según su versión, la compra que llevó a cabo fue real. Todas las comparecencias de ayer fueron muy breves, ya que la mayoría de investigados guardó silencio ante la jueza instructora.

Marc Iván Ostarcevic había sido llamado a declarar, a petición de la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), para que aclarara su función como administrador durante varios meses, en octubre de 2020, de la empresa que se hizo con Birdie Son Vida SL, que recibió la indemnización millonaria por la desclasificación de los terrenos de Muleta, en el Port de Sóller, tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obligó al Govern a pagar 96 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares y Hacienda investigan los movimientos y el cambio de propiedad en Birdie Son Vida SL, que fue finalmente adquirida por otra mercantil detrás de la cual figuraban los dos hijos de Matthias Kühn, Nico y Marco, quienes también fueron investigados por presuntamente poner fuera del alcance del fisco la indemnización de Muleta. Ambos comparecieron en los juzgados junto a su progenitor el pasado octubre, pero todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar.

Los investigadores sostienen que el empresario germano, marido de Norma Duval, tejió un entramado empresarial con una maraña de sociedades instrumentales y testaferros para desviar y ocultar parte de su patrimonio y así evitar una deuda con el fisco de más de 24 millones de euros. Hace tres meses, a principios de febrero, Matthias Kühn pagó a Hacienda 15 millones de euros para saldar la deuda tributaria inicial que se le reclamaba, si bien no reconoce ninguno de los delitos que se le imputan. La Agencia Tributaria considera que la deuda total no está satisfecha y aún faltan por abonar más de nueve millones de euros, cosa que discute el principal encausado. Con esta acción, el popular promotor inmobiliario alemán también puso fin a los ingentes intereses que se iban acumulando e iban creciendo con el paso del tiempo.

Niega el vaciamiento patrimonial

Matthias Kühn, en un escrito presentado al juzgado a principios de año, rechazó que existiera vaciamiento patrimonial cuando se transmitieron las participaciones de Birdie Son Vida SL, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, a otra mercantil de sus hijos. Además, destacó que la venta de las participaciones había sido autorizada judicialmente y Hacienda optó por no recurrir la autorización.

“Pese a la venta de tales participaciones, la AEAT siguió manteniendo derechos de garantía sobre la finca hipotecaria Muleta, derechos que se extendían sobre las indemnizaciones por razón del bien inmueble”, indicaron fuentes del entorno del magnate. Los abogados defensores mantienen que la compensación por la desclasificación de la urbanización Muleta quedaba dentro del alcance patrimonial de Hacienda, que pudo cobrar la deuda tributaria con el grupo Kühn en cualquier momento.

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El marido de Norma Duval reprochó al fisco su inactividad por no haber reclamado la deuda cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena al Govern a pagar la indemnización de 96 millones de euros. Según su versión, este dinero siempre estuvo a disposición de la AEAT.