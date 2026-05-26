La 'influencer' Paula Nata y las hijas de Isak Andic reducen su presencia en redes sociales tras la detención de Jonathan Andic

La 'influencer' Paula Nata, esposa de Jonathan Andic, ha decidido desaparecer de la escena pública y cerrar su cuenta de Instagram tras la detención de su marido como investigado por el presunto homicidio del fundador de Mango, Isak Andic. De esta manera, tras poner privado su perfil, Nata ha frenado su trayectoria como creadora de contenido, que, al menos hasta el momento, era su principal actividad profesional.

Hasta este fin de semana, la 'influencer' compartía en sus redes sociales contenido sobre moda, viajes, joyas, estilo de vida y lujo silencioso, pero siempre mantuvo una prudencia notable en torno a su vida privada, aunque compartía algunas fotos en pareja. La creadora no ha emitido ningún comunicado a sus seguidores ni antes ni después de cerrarse la cuenta.

Nata pasó casi una década en el departamento de 'marketing' de Rabat, una de las firmas joyeras más exclusivas de España, y en 2020 dio el salto al emprendimiento con All About Management, su agencia de comunicación, especializada en moda, belleza y 'lifestyle', desde la que conecta marcas con creadores de contenido. Su otra gran apuesta personal es Mes Amies Atelier, una firma de joyería y moda que nació casi por accidente, cuando empezó a diseñar piezas para amigas cercanas. Aquellos encargos privados fueron creciendo gracias a Instagram hasta profesionalizarse.

Además, las hijas de Isak Andic, hermanas de Jonathan, también han ocultado gran parte de su rastro en las redes sociales. La pequeña, Sarah, de 29 años, ha borrado todas sus publicaciones de Instagram, mientras que la mediana, Judith, de 42 años, ha eliminado muchos de los 'posts' que había compartido en su perfil. Según ha publicado el portal 'Vanitatis', los asesores de la familia han pedido a los hijos de Isak Andic que redujeran al mínimo su exposición pública en redes sociales y en la vida real.

Un paso al lado

Este martes, Jonathan Andic ha comunicado que dejará temporalmente el cargo de vicepresidente del consejo de administración para centrarse en su defensa tras ser formalmente acusado del homicidio del fundador de la cadena. El comunicado viene acompañado de una carta firmada por Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, en la que deja constancia del apoyo "unánime" que que tiene Andic hijo por parte del consejo de administración de la cadena y su "plena convicción" de que "el proceso judicial se resolverá favorablemente".

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"La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía", se explica Andic, en una carta en la que admite sentir "dolor", "impotencia" y "frustración" por un "relato de presunta culpabilidad que no corresponde a la realidad". El documento también hace referencia a un "relato público" que le costará "tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa" desmontar.