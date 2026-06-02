Una víctima de Epstein acusa a Buckingham de tapar durante años los correos que comprometen al expríncipe Andrés

La sombra de Jeffrey Epstein vuelve a alcanzar de lleno a Buckingham Palace. Jess Michaels, una de las víctimas del financiero condenado por delitos sexuales, ha acusado a la casa real británica de haber "protegido" durante años al expríncipe Andrés, ahora Andrew Mountbatten-Windsor, al no actuar ante unos correos que podían comprometerlo penalmente.

Michaels, que fue agredida sexualmente por Epstein en 1991, cuando tenía 22 años y trabajaba como bailarina profesional en Nueva York, ha asegurado en declaraciones a 'The Telegraph' que el palacio recibió en 2020 un voluminoso archivo de correos electrónicos en el que, según las informaciones publicadas en Reino Unido, figuraban mensajes relacionados con el exduque de York y su etapa como enviado comercial del Gobierno británico.

"Hace seis años, el palacio sabía que Andrés no era solo un problema: podía enfrentarse a una investigación criminal. Y lo dejaron ahí", ha afirmado Michaels. La superviviente de Epstein también ha vinculado esa supuesta inacción con el trato recibido por Virginia Giuffre, la principal denunciante y la más conocida del caso, que acusó a Andrés de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. El hermano del rey Carlos III siempre ha negado las acusaciones.

El expríncipe Andrés de Inglaterra, en una foto con Virginia Roberts Giuffre cuando ella era menor. Al fondo, la cómplice del pederasta Epstein, Ghislaine Maxwell. / EPC

"Virginia decía la verdad"

"Virginia Giuffre decía la verdad y no vivió para ver que lo admitieran. Eso me rompe el corazón y debería rompérselo a todo el mundo", ha añadido Michaels, en una declaración especialmente dura contra las instituciones. "Esto es lo que hacen las instituciones. Protegen a hombres poderosos y dejan que las personas a las que hicieron daño carguen con ello".

Según ha publicado la BBC y recogen medios como 'People', 'The Times' y 'The Telegraph', el lord chambelán, el funcionario de mayor rango de la casa real, habría recibido en mayo de 2020 una copia de un archivo con cerca de 30.000 correos electrónicos. Algunos de esos mensajes, según los documentos judiciales citados por la prensa británica, estarían relacionados con la presunta filtración de información confidencial por parte de Andrew Mountbatten-Windsor a Jonathan Rowland, amigo suyo y exresponsable del banco Banque Havilland.

El material se referiría a la etapa en la que Andrés ejerció como representante especial de Reino Unido para el comercio internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Las informaciones publicadas apuntan a que habría reenviado correspondencia vinculada a viajes oficiales a países como Hong Kong, Singapur, Vietnam o China. Él niega haber cometido cualquier irregularidad.

El expríncipe Andrés, en una de sus fotos más comprometedoras reveladas en los últimos archivos desclasificados sobre el caso Epstein. / AP / Jon Elswick

Silencio de Palacio

El caso ha aumentado la presión sobre Buckingham Palace, que ha evitado entrar en detalles alegando la existencia de una investigación policial en curso. "Dado que hay una investigación policial abierta sobre el señor Mountbatten-Windsor, no es posible hacer comentarios sobre estos asuntos", ha respondido palacio a la BBC.

Michaels, por su parte, ha celebrado que Reino Unido investigue ahora al expríncipe, aunque considera que la reacción llega tarde. "Me alegra que Reino Unido esté investigando por fin. Un poco tarde, pero es lo mínimo que podían hacer", ha dicho. También ha lanzado una crítica a las autoridades estadounidenses, a las que acusa de haber identificado a las víctimas, mientras sigue protegiendo a los hombres que las dañaron.

Portadas de la prensa británica el 20 de febrero, tras la detención del expríncipe Andrés. / EPC

La polémica se produce en un momento especialmente delicado para la monarquía británica. Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 años, fue detenido en febrero bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, en una investigación vinculada a su presunto uso de información confidencial durante su etapa oficial. Fue puesto en libertad tras declarar. La policía británica ha pedido a cualquier persona con información relevante que se ponga en contacto con los investigadores.

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La diputada laborista Rachael Maskell ha reclamado una revisión del sistema que rodea a la casa real y ha defendido que un comité conjunto de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores pueda fiscalizar la institución. "La red se vuelve cada vez más oscura", dijo en la BBC, al reclamar que se aborde el "poder no sujeto a rendición de cuentas" y los posibles abusos cometidos en altas esferas.