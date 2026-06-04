TERE! conquista Endesa Play en una noche de música emergente con Siloé como padrinos

La segunda edición de Endesa Play ya tiene ganadora. La banda madrileña TERE!, proyecto de rock alternativo liderado por la artista queer Tere, se impuso en la final celebrada este martes 2 de junio en la sala BUT de Madrid, donde cinco propuestas emergentes defendieron sus canciones en directo antes del cierre de fiesta de Siloé. La iniciativa, impulsada por Endesa Music Lover, nació para dar visibilidad y escenario a artistas jóvenes que empiezan a abrirse camino en la música.

La final reunió a Maddi Alma, Hierva Büena, Paper Lake, TERE! y L4, seleccionados entre cerca de 500 artistas participantes en esta segunda edición. Siloé, padrinos de la edición, cerró las actuaciones mientras el jurado deliberaba el resultado final y convirtió la gala en una celebración de la música en directo, de los comienzos y de esa parte menos visible de cualquier carrera como las horas de ensayo o las dudas y dificultades iniciales.

El primer premio fue para TERE!, que actuará el próximo septiembre en el festival Jardín de las Delicias, en Madrid. Aunque el resto de los finalistas tampoco se fue de vacío. Hierva Büena, segundos clasificados, tocarán en el Icónica Santalucía Sevilla Fest; L4 lo harán en Espacio Zity, en Zaragoza; Paper Lake actuarán durante el Playoff final de la Liga Endesa; y Maddi Alma tendrá su oportunidad en la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027. Además, Endesa seguirá acompañando a los grupos durante los próximos meses con acciones de promoción y visibilidad.

Cinco formas distintas de subirse al escenario

Maddi Alma fue la encargada de abrir la noche. La artista vasca, que llegó a la final gracias al voto popular, combinó música y danza en una actuación acompañada por dos bailarinas que levantó al público en varios momentos. Al terminar, todavía con la emoción en el cuerpo, reconocía estar “abrumada, asimilando la noche todavía, pero súper contenta”. Para ella, Endesa Play supone “una oportunidad muy buena de subir al escenario y de ir cogiendo tablas”.

Después llegó el turno de Hierva Büena, el grupo sevillano que convirtió la sala BUT en una pequeña fiesta de espíritu garrapatero. Formado por cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, el grupo nació hace apenas ocho meses después de empezar a tocar en la calle. Sus primeras dos actuaciones han llegado de la mano de Endesa Play y su próxima cita será ya en un escenario mayor: el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Ellos mismos confesaban antes del veredicto que querían que ganara TERE! para poder ser segundos y tocar en Sevilla junto a sus ídolos, Los Delinqüentes.

“Que la gente se lo pase bien y salte con el corazón”, resumían como objetivo cada vez que suben al escenario. Para ellos, la música todavía tiene algo de juego, de familia y de pandilla, pero también de compromiso. Lo dejaron claro al agradecer, dentro y fuera del escenario, el esfuerzo de quienes les rodean para que el grupo sea posible. “No creo que cambiemos el mundo, pero vamos a cambiar nuestro mundo, y es precioso”, decían los sevillanos.

Paper Lake tomó después el relevo con una entrada marcada por la guitarra y un sonido que buscó otro tipo de intensidad dentro de la noche. Su premio los llevará al Playoff final de la Liga Endesa, una conexión directa entre música y baloncesto que forma parte de la identidad del concurso.

TERE!, una voz femenina para una nueva etapa

TERE! empezó hace seis años, cuando su protagonista escribía canciones en su cuarto con 15 años, en plena adolescencia y durante la pandemia. Con el tiempo, aquel proyecto íntimo ha terminado convirtiéndose en una banda formada íntegramente por mujeres. “El destino” las fue juntando, explican, hasta dar forma a una propuesta que reivindica la presencia femenina sobre el escenario sin convertirla en una etiqueta, sino en una manera natural de ocupar su espacio.

La ganadora agradece el camino abierto por otras artistas que han decidido priorizar bandas de mujeres. Ese gesto, dice, “te anima como mujer a querer subirte al escenario, tocar un instrumento y querer ser solista de una banda”. Este premio llega, además, justo cuando el grupo presenta disco el próximo 12 de junio.

Para TERE!, concursos como Endesa Play ayudan a construir una carrera paso a paso: “Es como ir poniendo logros en el camino que van dando más credibilidad y profesionalidad al proyecto”.

Cerraron la competición los catalanes L4, cuyo nombre nace de la línea 4 del metro de Barcelona. Su indie pop rock empezó a tomar forma hace más de cinco años en una escuela de música. Desde entonces, su objetivo ha sido “expandir” su imagen y sus canciones para poder dedicarse a la música, un proceso que saben difícil y que exige muchas horas lejos del foco. Buena parte de ese trabajo se ha cocinado “en la habitación de Marc”, uno de los miembros del grupo, donde se reunían cada viernes para preparar el álbum que publicaron en noviembre y donde ahora empezarán a preparar su actuación en Espacio Zity, en Zaragoza.

Siloé y la paciencia como consejo

El remate de la fiesta llegó con Siloé. La banda vallisoletana aterrizó en Endesa Play en un año especialmente intenso para ellos. “No esperábamos nada de lo que nos está pasando este año”, reconocían antes de subirse al escenario, y sorprendidos por la noticia que los llevará a actuar este sábado 6 de junio ante el Papa León XIV en Madrid.

El mensaje de Siloé a los finalistas fue sencillo: paciencia, metas cortas y trabajo “a pico y pala”. Jacobo defendía que a quienes empiezan les sienta bien mirar de cerca, no obsesionarse con el gran salto y asumir que “el camino se hace al andar”. Fito ponía su propio ejemplo: pasar de tocar en la plaza de la Universidad de Valladolid a grandes escenarios “es una gestión que nos ha llevado 12 años. No hay más respuestas”. Ese mismo mensaje lo repitieron después ante el público, tras interpretar la primera canción en la sala madrileña.

La banda también insistió en no compararse con otros grupos ni intentar copiar caminos ajenos. “Nos hemos dado cuenta en estos 12 años de que el camino ha sido el nuestro y ya está”, explicaban. En su caso, lo que los ha llevado hasta aquí no ha sido una fórmula secreta, sino tocar. Tocar mucho. En bodas, en fiestas de pueblo, cumpleaños y en cada sitio donde les llamaban. “No os puedo contar la de fiestas de pueblo que hemos hecho”, recordaban entre risas.

Fito reconocía que ese aprendizaje todavía se lo aplican a sí mismos. “Todo el rato nos apetece correr”, admitía, pero enseguida añadía la necesidad de parar, respirar y entender cada paso. “Un concurso te ayuda a visibilizar tu proyecto, a crear un camino en el que tú seas quien genere la identidad, pero el concurso no es el final. Piensas que el concurso te va a salvar, y no es así”, explicaba. Para quienes no ganaron, Jaco dejó otra idea: “Cuando haces música porque te gusta, hay más probabilidades de que pase algo; y si no pasa, sigues haciéndola porque eso también eres tú”.