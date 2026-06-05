Beber agua del grifo: un pequeño gesto con gran impacto ambiental

Cuando pensamos en la lucha contra el cambio climático solemos imaginar grandes decisiones relacionadas con la energía, el transporte o la industria. Sin embargo, algunas de las acciones más eficaces comienzan en casa y forman parte de nuestra rutina diaria. Una de ellas es tan sencilla como elegir agua del grifo para beber.

Detrás de un gesto tan cotidiano hay una decisión con impacto ambiental. Consumir agua del grifo evita la fabricación y gestión de envases de un solo uso, reduce las emisiones asociadas al transporte y almacenamiento de agua embotellada y favorece un modelo de consumo más eficiente de los recursos. Un pequeño gesto que, multiplicado por millones de personas, contribuye a disminuir la huella ecológica y a avanzar hacia una sociedad más sostenible.

La buena noticia es que cada vez más personas son conscientes de ello. Según el IX Barómetro de Conductas Sostenibles de Aqualia, elaborado a través de su herramienta Sosteniblómetro entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el 67% de los encuestados afirma preferir el agua del grifo frente a la embotellada. La tendencia se consolida y, además, ya no se limita al ámbito doméstico. Cada vez más personas trasladan esta elección también a sus momentos de ocio y consumo fuera del hogar. El estudio muestra que el 69% de los ciudadanos pide agua del grifo cuando come o cena en un restaurante, más de quince puntos porcentuales por encima del dato registrado en la consulta anterior, cuando esta práctica era habitual para el 54,5% de los participantes.

Reponsables con el entorno

Los datos reflejan una transformación silenciosa pero significativa. La sostenibilidad ya no depende únicamente de grandes políticas o inversiones, sino también de pequeñas decisiones y hábitos cotidianos más responsables que millones de personas incorporan a su día a día. Y el agua ocupa un lugar central en ese cambio.

El 100% de las personas consultadas afirma revisar periódicamente que los grifos de su vivienda no pierdan agua y asegura hacer un uso responsable de este recurso cuando se aloja en un hotel. Además, el 93% evita arrojar toallitas al inodoro, una práctica que provoca graves problemas en las redes de saneamiento y depuración, y el 92% pone en marcha el lavavajillas únicamente cuando está lleno, optimizando así el consumo de agua y energía.

Más allá de la gestión del agua, el estudio revela que los ciudadanos están incorporando otras conductas sostenibles que contribuyen a reducir emisiones y aprovechar mejor los recursos disponibles. El 100% asegura secar la ropa al aire libre en lugar de utilizar secadora. Tres de cada cuatro encuestados comparten vehículo para desplazarse al trabajo y el 72% ya ha sustituido todas las bombillas halógenas de su hogar por sistemas de iluminación LED o de bajo consumo.

Margen de mejora

Aunque los resultados son positivos, el estudio también identifica ámbitos en los que todavía existe recorrido para seguir avanzando.

Solo la mitad de los encuestados afirma haber solicitado recibir sus facturas en formato digital en lugar de papel, una medida sencilla que permite reducir el consumo de recursos asociados a la impresión y distribución de documentos físicos.

Otro hábito menos extendido es la recogida del agua fría que sale de la ducha antes de alcanzar la temperatura adecuada. Solo el 37% asegura tener preparado un recipiente para aprovechar posteriormente esa agua en tareas domésticas como el riego o la limpieza.

Por otro lado, todavía un 31% reconoce enjuagar los platos antes de introducirlos en el lavavajillas, una práctica innecesaria en la mayoría de los equipos modernos y que supone un consumo adicional de agua.

La mejora de estos comportamientos representa una oportunidad para seguir reduciendo el impacto ambiental asociado a nuestras rutinas diarias.

Cada vaso de agua del grifo evita residuos, reduce emisiones y contribuye a un uso más eficiente de los recursos. / D. R.

Diferencias territoriales

El análisis realizado por Aqualia permite además conocer qué territorios destacan por la adopción de hábitos sostenibles.

Para ello se elabora un índice que combina la participación de los ciudadanos con el grado de acierto en las respuestas del cuestionario, generando una clasificación de las provincias con mejores comportamientos ambientales.

En esta última edición, Cuenca encabeza el ranking nacional, seguida por Madrid, Salamanca y A Coruña. Tras ellas se sitúan Asturias y Almería, que completan el grupo de provincias con mejores resultados en materia de sostenibilidad ciudadana.

Medir para mejorar

¿Hasta qué punto son sostenibles nuestros hábitos cotidianos? ¿Aprovechamos realmente los recursos o todavía hay margen para mejorar? El Sosteniblómetro, la iniciativa impulsada por Aqualia, invita a los ciudadanos a poner a prueba sus rutinas. A través de un breve test online de 5 preguntas, la herramienta analiza comportamientos cotidianos y ofrece recomendaciones prácticas para avanzar hacia un comportamiento más responsable en ámbitos tan diversos como el consumo de agua, la energía o la gestión de residuos.

Desde su puesta en marcha en 2022, casi 16.000 personas ya han participado en esta iniciativa, convirtiéndola en una valiosa herramienta para identificar tendencias, detectar áreas de mejora y tomar el pulso a la conciencia ambiental de la sociedad española.

En un contexto marcado por el cambio climático, la sequía y la creciente presión sobre los recursos naturales, avanzar hacia un modelo más sostenible exige la implicación de todos. Y, a veces, las acciones más simples, como abrir el grifo para beber un vaso de agua, son también las que generan un mayor impacto colectivo.

Porque, como recuerda Aqualia, primera empresa del sector certificada por AENOR en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el agua no es solo un recurso imprescindible para la vida. También puede ser una poderosa herramienta de transformación social y ambiental, capaz de impulsar un modelo de desarrollo más sostenible y una sociedad más justa, tal y como plantea la Agenda 2030.