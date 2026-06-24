Las ofertas que están arrasando, hoy, en el Prime Day 2026 (y todavía tiene stock)

Continúa el Prime Day 2026 de Amazon y, con él, la oportunidad de hacerse a un precio prácticamente irrisorio con infinidad de productos, como la aspiradora vertical de Rowenta o la ya viral freidora de aire de Ninja, así como la máscara LED capaz de difuminar cualquier signo de la edad o marca en el rostro desde su primer uso, entre otros best sellers virales que, en este momento, pueden ser tuyos gracias a la gran fiesta de rebajas de referencia.

Para ello, te recomendamos no perder más el tiempo y hacerte con aquellos artículos que, ya te adelantamos, rara vez se encuentran a este precio. Ni siquiera durante el Black Friday los hemos visto así…

Por menos de 100 euros, Amazon empieza a liquidar los Airpods 4

Los auriculares incorporan ahora un conector USB-C, por lo que basta un solo cable para cargar el Mac, el iPad, los AirPods y los diferentes modelos del iPhone.

Incluso es posible cargar los AirPods directamente con el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con conector USB-C, simplificando la carga y reduciendo cables innecesarios.

Por menos de 14 euros: el bañador Quiksilver más buscado para el verano

Disponible en todos los colores, estás a tiempo de hacerte con el bañador para hombre más favorecedor de la temporada.

Confeccionado con tejido impermeable, este bañador no solo se seca en muy pocos minutos sino que te permitirá guardar alguna de tus pertenencias de manera segura en tus bolsillos.

Por 109 € (antes 180) : la freidora de aire portátil de Ninja Crispi

Si eres asiduo a las redes sociales es probable que hayas visto en más de una ocasión esta freidora de aire portátil de la firma NInja, eso es la misma que se ha situado como la número uno del mundo.

Su sistema de cocción con hasta 1700 W de potencia permite preparar desde raciones individuales hasta platos familiares, con dos recipientes de vidrio intercambiables de 1,4 L y 3,8 L. Cocina con poco o nada de aceite para reducir la grasa hasta un 75 %, manteniendo el sabor y la textura crujiente. Además, sus recipientes aptos para lavavajillas facilitan la limpieza, convirtiéndola en una opción práctica, eficiente y moderna para el día a día.

Con un 32 % de descuento: el ordenador portátil de 16 pulgadas de Lenovo

Un portátil potente y versátil pensado para trabajo, estudio y creación de contenido.

Su procesador Intel Core i7-13620H junto a 32 GB de RAM garantiza un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes como edición o multitarea. La pantalla WUXGA de 16” ofrece una visualización amplia y nítida, mientras que su batería con carga rápida permite seguir el ritmo del día.

Además, cuenta con certificación de resistencia MIL-STD-810H y conectividad completa USB-C y USB-A.

Con más de 3.000 unidades vendidas en las últimas horas, los parches de Trofolastin para una piel lisa y sin marcas

Es una de las grandes ofertas de este Prime Day. A la vista está que lleva más de 3.000 unidades vendidas en las últimas horas, el porqué recae en que estos apósitos de la firma Trofolastin se encargan de mejorar la apariencia de cicatrices o quemaduras en la piel (ya sean recientes o antiguas) instando a la regeneración de la piel y, por ende, a su aspecto.

Con su uso, notarás como la cicatriz adopta un tono mucho más natural que pasa desapercibido a la vida y como, además, perderá el relieve que puede tener.

Adidas se suma al movimiento del Prime Day y rebaja a 18 euros sus pantalones cortos

Si estás buscando un pantalón corto apto tanto para estar por casa como para salir a dar una vuelta, te encantará descubrir que adidas ha rebajado este modelo, caracterizado por contar con un tejido ultracómodo con tecnología AEROREADY, que aporta mayor frescor a la prenda.

Está disponible en varios colores y todavía quedan unidades en todas las tallas, ¡pero no creemos que duren mucho!

De 340 a 198 euros: los auriculares inalámbricos que todos los gamers buscan

Diseñados para quienes buscan una experiencia gaming de alto nivel en cualquier plataforma. Gracias a su conectividad simultánea con Xbox, PlayStation, PC o Nintendo Switch, permiten cambiar de dispositivo de forma rápida y sencilla. Sus transductores PRO-G Graphene ofrecen un sonido preciso y envolvente, ideal para localizar cada detalle en partida, mientras que el micrófono de calidad profesional garantiza comunicaciones nítidas. Con hasta 24 horas de autonomía, carga magnética y amplias opciones de personalización de audio, son una opción premium para los jugadores más exigentes.

De 130 a 69 euros: los cepillos de dientes eléctricos de Oral-B

Si estás pensando en dejar el cepillo de dientes manual a un lado y lanzarte al eléctrico... estás ante tu gran oportunidad; puedes conseguir dos cepillos de dientes eléctrico con estuche a su precio mínimo.

Ahora bien, ¿por qué es una buena opción decantarte por este producto? Muy sencillo: este cepillo cuenta con un cabezal redondo que está pensado para eliminar más placa, mientras que el temporizador integrado que ayuda a mantener el tiempo de cepillado recomendado por los dentistas. Es decir, conseguirás limpiar en profundidad cada pieza para un acabado perfecto.

Por 24 euros, 160 pastillas Finish quitagrasas con aroma limón

Con unas 18.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por menos de 25 €, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Rozando el 40 % de descuento: el Amazon Kindle Colorsoft alcanza su precio más bajo

Lee a todo color: la nueva pantalla Colorsoft de 7 pulgadas te proporciona un alto contraste y una gran comodidad visual para su lectura. El color de la pantalla es similar al que se apreciaría sobre papel impreso, lo que hace que las portadas y el contenido de tus libros cobren vida.

Con este kindle podrás llevar tu libro favorito contigo, sin importar si tiene 200 o 1000 páginas, porque no tendrás que cargar con ellos u optar por una bolso o mochila más amplio para que amplie.

Por 64 euros (antes 92): el pack de 192 pañales + 4 pants de regalo

Si hay algo que merece la pena comprar en la Fiesta de Ofertas de Primavera son precisamente los pañales, y a la vista está en este pack de Dodot (y otros muchos de la firma) que se pueden conseguir a su precio mínimo.

Con más de 20.000 valoraciones, este pack de pañales se caracterizan por contar con una suave capa absorbente que cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad. Además, no temas por si le queda holgado o algo justo; cuenta con tiras suaves y transpirables que se adaptan al contorno del bebé.

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