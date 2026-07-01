Bad Bunny y Gabriela Berlingeri acaparan miradas en Wimbledon y avivan los rumores de que vuelven a salir juntos

Bad Bunny (32) y Gabriela Berlingeri (32) han vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas. El cantante puertorriqueño y la empresaria, modelo e 'influencer' (2,5 millones en Instagram) también puertorriqueña fueron fotografiados juntos en Wimbledon, donde disfrutaron del partido de Novak Djokovic en las gradas del All England Club. Una aparición pública poco habitual para dos personas que siempre han llevado su vínculo con extrema discreción y que, precisamente por eso, ha bastado para reactivar una pregunta entre sus seguidores: ¿han retomado su relación?

Gabriela Berlingeri es fundadora y diseñadora de su propia marca de joyería y trajes de baño, DICIEMBREVEINTINUEVE (D29). Además de sus negocios, es reconocida por haber sido pareja y musa musical de Bad Bunny, una figura muy presente en algunas de las etapas más íntimas del artista, aunque siempre desde un perfil mucho más bajo que el del cantante. Por eso, cada nueva imagen de ambos juntos despierta tanta atención.

La escena en Wimbledon llamó la atención no solo por el contexto, uno de los torneos de tenis más exclusivos del mundo, sino por la naturalidad con la que se dejaron ver. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, apareció con un 'look' informal, gorra y gafas de sol, mientras Gabriela apostó por un estilo sencillo y relajado. En las imágenes se les ve compartiendo comentarios durante el partido, pendientes el uno del otro y con esa complicidad que durante años alimentó las preguntas sobre su historia.

Escaparate de famosos

El torneo londinense se ha convertido estos días en uno de los grandes escaparates de famosos del verano. Por sus gradas han pasado nombres como David Beckham, uno de los rostros habituales de Wimbledon, además de figuras del deporte, la música y la televisión como Serena Williams, Sienna Miller, Mollie King, Stuart Broad, Jameela Jamil, James Blake, Amanda Holden, Niall Horan y Romeo Beckham... entre otros muchos. En ese ambiente de celebridades y flashes, la presencia de Bad Bunny junto a Gabriela Berlingeri no ha pasado desapercibida.

Su vínculo se remonta a 2017, cuando se habrían conocido en Puerto Rico tras un concierto de Zion & Lennox. Durante años fueron vistos como pareja, aunque ninguno de los dos hizo grandes declaraciones públicas ni convirtió la relación en contenido para redes sociales. Gabriela, además, formó parte del universo creativo del cantante: fue la fotógrafa de su portada para 'Rolling Stone' en 2020 y también participó con su voz en algunas canciones, reforzando esa idea de musa, colaboradora y compañera en una etapa clave de su carrera.

Mejor amiga

En 2022, el propio Bad Bunny rebajó las especulaciones al hablar de Gabriela como una de sus mejores amigas y defender su derecho a mantener su vida privada lejos de las explicaciones públicas. Después llegó su comentada relación con Kendall Jenner, que muchos interpretaron como el cierre definitivo de aquella etapa. Sin embargo, los últimos meses han cambiado el relato.

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Gabriela Berlingeri ha vuelto a aparecer cerca del cantante en diferentes momentos de 2026. Se la ha situado en importantes citas profesionales, también en viajes y en ciudades como Buenos Aires o Düsseldorf, coincidiendo con la gira del artista, 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Ahora, su presencia junto a él en Londres, justo después de los conciertos de Bad Bunny en la capital británica, refuerza la idea de que entre ambos sigue existiendo un vínculo muy estrecho, aunque ninguno haya confirmado una reconciliación sentimental.