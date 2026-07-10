Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord del registro de vivienda protegidaSantiago se adelanta en rutasLos abuelos cuidan de los nietosAplazado el octavo juzgado de instrucciónLas peñas se manifestaránBiciArteixo supera los 1.000 usuarios
instagramlinkedin

Así es la enorme mansión que Erling Haaland tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella: 2.000 metros cuadrados con gimnasio, piscina y las mejores vistas de la costa

El futbolista tiene en la Costa del Sol una lujosa propiedad con vistas al Mediterráneo valorada en 6 millones de euros

Erling Haaland en su mansión de Marbella.

Erling Haaland en su mansión de Marbella. / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sarai Bausán García

El jugador del Manchester City Erling Braut Haaland se ha convertido en uno de los rostros más queridos y reconocidos del panorama actual por su carisma, personalidad, talento y pegada con el balón que está demostrando durante este Mundial con la selección de Noruega. Pero, a pesar de sus orígenes noruegos y su pertenencia al conjunto inglés, Haaland ha encontrado en Málaga su verdadero refugio, al que acude cada vez que tiene vacaciones: Marbella.

Así, el delantero tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de la localidad de la Costa del Sol una enorme mansión de su propiedad con más de 2.000 metros cuadrados de extensión entre la parcela y la vivienda.

La villa de más de 6 millones

Esta lujosa villa, valorada en más de 6 millones de euros, es el lugar al que viaja el noruego con su familia cada vez que su apretada agenda se lo permite.

En este enclave, el delantero disfruta del buen clima de la Costa del Sol y de su cercanía a los mejores restaurantes, puertos deportivos, locales de lujo y campos de golf de primer nivel, que le permite practicar otro de sus deportes favoritos.

Esta mansión se encuentra en una de las mejores urbanizaciones de Marbella, situada entre la Milla de Oro y la montaña, y rodeada de vegetación y las máximas medidas de seguridad para garantizar la mayor discreción al futbolista y su familia, sin miradas de curiosos.

Este aspecto es fundamental en un residencial en el que es común encontrar a otros deportistas, actores, empresarios y toda clase de figuras reconocidas internacionalmente.

Jardines, piscina y zonas de descanso

De ese modo, este lugar se presenta como el idóneo para Haaland en el que alejarse de la presión mediática y desconectar en una inmensa vivienda en la que destaca su entorno exterior, con grandes jardines perfectamente cuidados, distintas áreas de descanso, una piscina de diseño y gran variedad de porches para crear zonas de sombra con el Mediterráneo de fondo.

Además, la vivienda está integrada con su zona exterior mediante amplias terrazas que permiten a la familia disfrutar de las mejores vistas del mar desde su privilegiada ubicación.

Grandes ventanales, luz natural y espacios abiertos

En cuanto a la vivienda, esta cuenta con grandes ventanales y espacios abiertos para que la luz natural bañe cada estancia y dé armonía a su decoración caracterizada por líneas rectas, grandes volúmenes blancos y mobiliario de colores crema que aúnan la sobriedad y la elegancia con la comodidad.

A pesar de que el noruego acude a esta propiedad en sus vacaciones y tiempo de descanso, mantener su buen estado físico es fundamental para el deportista, lo que ha hecho que este inmueble cuente con un gimnasio equipado con todo el material y la maquinaria necesaria para un futbolista de primer nivel, así como espacios de recuperación física y de ocio.

Noticias relacionadas y más

Todo esto ha hecho de esta lujosa mansión en la Costa del Sol el hogar discreto y seguro perfecto para Haaland y su familia en la que disfrutar de las bondades de Marbella y su clima alejados de los focos y los curiosos.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Deportivo jugará el Teresa Herrera ante el Real Madrid el 12 de agosto tras el eclipse de Sol
  2. El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
  3. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  4. Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
  5. Las peñas del Deportivo se manifestarán contra la subida de precios y las condiciones de Marathon Inferior: 'Supondrían la desaparición del alma de Riazor
  6. Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal
  7. Ingeniería Naval y Oceánica y Enfermería lideran las notas de corte en la Universidade da Coruña: 'Creí que no iba a entrar, estoy muy feliz
  8. Así juega Lorenzo Amatucci, el 'regista' deseado para el Deportivo: 'Es un gran recuperador, su juego se basa en el pase corto y la asociación

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Yeremay ya pisa el césped en la pretemporada del Deportivo

Yeremay ya pisa el césped en la pretemporada del Deportivo

Antes de poner el aire acondicionado si tienes mascota, revisa que esté a esta temperatura

Antes de poner el aire acondicionado si tienes mascota, revisa que esté a esta temperatura

El empleo para nuevo talento en Mundo Digital de A Coruña, en cifras: diez empresas, cerca de 1.000 entrevistas y más de 400 candidaturas

El empleo para nuevo talento en Mundo Digital de A Coruña, en cifras: diez empresas, cerca de 1.000 entrevistas y más de 400 candidaturas

Bruno Mars, Aitana y la final del Mundial: dónde comprar las últimas entradas al mejor precio

Bruno Mars, Aitana y la final del Mundial: dónde comprar las últimas entradas al mejor precio

El Deportivo confirma la salida de Petxarroman: Se va al Ceuta

El Deportivo confirma la salida de Petxarroman: Se va al Ceuta

La etapa 7 del Tour de Francia, en directo | Hagetmau - Burdeos

La etapa 7 del Tour de Francia, en directo | Hagetmau - Burdeos

La Aesia recibe la visita de la primera promoción del Grado en Inteligencia Artificial de la USC

La Aesia recibe la visita de la primera promoción del Grado en Inteligencia Artificial de la USC
Tracking Pixel Contents