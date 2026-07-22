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Amor de verano

Se destapa el romance sorpresa entre el futbolista Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste

El jugador del Real Betis y la protagonista de 'La Infiltrada' han sido cazados compartiendo un romántico picnic y un apasionado beso que confirma su relación

Héctor Bellerín / Carolina Yuste.

Héctor Bellerín / Carolina Yuste. / LA SEXTA / ANTENA 3

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Kevin Rodríguez

Madrid

El verano siempre nos regala romances inesperados y, en esta ocasión, los protagonistas forman una combinación tan sorprendente como mediática. El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste, una de las intérpretes más aclamadas de nuestro cine tras el éxito de 'La Infiltrada', se han convertido en la pareja del momento, tal y como publica este miércoles en exclusiva la revista Semana.

Mientras que la actualidad deportiva sigue pendiente del balón, el defensa verdiblanco acapara ahora todas las miradas por un motivo estrictamente personal. La citada publicación ha sacado a la luz las primeras imágenes de la pareja compartiendo un distendido paseo por Madrid que culminó en un improvisado picnic al aire libre en un parque.

"A ambos los vimos compartiendo un plan de lo más divertido que deja entrever la buena sintonía que existe entre ellos", apuntan desde la revista.

Un apasionado beso que confirma su amor

A pesar de que el plan parecía una cita tranquila, la complicidad entre ambos terminó haciendo saltar todas las alarmas. Según detalla Semana, durante su encuentro en el parque la pareja dio rienda suelta a la pasión y se fundió en un romántico beso, confirmando que entre ellos hay algo mucho más profundo que una simple amistad.

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Tanto Bellerín como Yuste son muy celosos de su intimidad y nunca habían dado pistas sobre este acercamiento en sus redes sociales. Sin embargo, estas imágenes no dejan lugar a dudas y prometen convertirles en una de las parejas más seguidas de la temporada.

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Fuente: El Periódico

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