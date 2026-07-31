Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pocos estudiantes en la FP de construcciónJulio seco en los ríos coruñesesHabla una víctima del Patronato de la MujerEl Dépor empuja por AngeliñoFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Investigación

Desaparece Dovima Nurmi, participante de 'Drag Race España', y sus compañeras piden ayuda para encontrarla

Los Mossos d'Esquadra buscan a Rafael De Lorente, visto por última vez el 29 de julio en Sabadell

Dovima Nurmi

Dovima Nurmi / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Las redes sociales se han movilizado tras conocerse la desaparición de Rafael De Lorente, conocido artísticamente como Dovima Nurmi, participante de la primera edición de 'Drag Race España'. Los Mossos d'Esquadra han difundido una alerta para localizar al artista, de 30 años, que se encuentra en paradero desconocido desde ayer, miércoles 29 de julio

Según la información compartida por la policía catalana, Rafael fue visto por última vez en Sabadell. En el momento de su desaparición llevaba gorra negra, camiseta negra de manga corta, pantalones vaqueros negros y deportivas negras, datos que las autoridades han difundido para facilitar su identificación. 

Sus compañeras amplifican la búsqueda

Varias exconcursantes del formato han utilizado sus perfiles para dar visibilidad al caso. Sagittaria, Samantha Ballentines y Arantxa Castilla La Mancha, compañeras de Dovima Nurmi en el universo de 'Drag Race España', han compartido la alerta y han pedido a sus seguidores que colaboren con cualquier información que pueda ayudar a encontrarle. 

Noticias relacionadas

También el periodista Javi de Hoyos se ha sumado a la difusión del cartel y ha solicitado que cualquier dato se comunique directamente a los Mossos d'Esquadra. La desaparición ha generado preocupación entre seguidores, compañeros y miembros de la comunidad drag, que están ayudando a extender la alerta en redes sociales. 

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
  2. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  3. Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
  4. Xoel López desvela el título del himno del Deportivo y sus colaboraciones
  5. El Sporting de Gijón se interesa por Eddahchouri, pero está lejos de los parámetros que exige el Deportivo
  6. El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López
  7. Angeliño pierde su sitio en la Roma
  8. De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios

Directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a Ceuta

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Edu Lamas regresa al Liceo: "Vuelvo a defender el escudo con el que crecí"

Edu Lamas regresa al Liceo: "Vuelvo a defender el escudo con el que crecí"

La grabación del videoclip del himno del Dépor de Xoel López y el concierto de Romeo Santos colapsan el tráfico de A Coruña

La grabación del videoclip del himno del Dépor de Xoel López y el concierto de Romeo Santos colapsan el tráfico de A Coruña
Tracking Pixel Contents