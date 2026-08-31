Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mercado del alquiler rebota con una subida del 5%Primera gran victoria en RiazorEl paseo de O Burgo en A Pasaxe, pendiente de AdifLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónSe investigan las causas del incendio con un fallecido en ArteixoFiestas de María Pita en directoProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El 9 de septiembre

Marius Borg, condenado por violación, asistirá al funeral del rey Harald V

La fiscalía autoriza la salida del hijo de Mette-Marit de su arresto domiciliario para el funeral del rey Harald V

Marius Borg, detrás del nuevo rey Haakon y sus hermanastros, detrás del féretro de Harold V.

Marius Borg, detrás del nuevo rey Haakon y sus hermanastros, detrás del féretro de Harold V. / NRK

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

El hijo de la reina de Noruega, Marius Borg Høiby, condenado por violación en junio y en arresto domiciliario con una pulsera electrónica, fue autorizado a asistir al funeral del rey Harald V, anunció este lunes la policía. Høiby, nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el rey Haakon, fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos maltratos a una expareja. La televisión pública noruega ha emitido hoy imágenes de Borg junto a su familia política, que ha llevado el féretro de monarca fallecido.

"La fiscalía ha considerado que procedía acceder a las solicitudes de salida presentadas por Høiby en relación con el fallecimiento", declaró la fiscal Oda Karterud a la AFP. "Se ha concedido una salida (...) para los funerales del 9 de septiembre", añadió. El rey Harald falleció el viernes a los 89 años. Høiby había recibido permiso para visitarlo en el hospital la víspera de su muerte.

Noticias relacionadas

Asimismo, se le ha autorizado a asistir al traslado del cuerpo del rey a la capilla del Palacio Real el lunes. Desde mediados de julio, el joven de 29 años cumple condena bajo arresto domiciliario mientras espera la resolución de su juicio en apelación.

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. 3-1 | Así te contamos el Deportivo-Valencia
  2. La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
  3. El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
  4. Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»
  5. Inditex, Disney y la Fórmula 1: triple alianza en la plaza de Vigo solo durante una semana
  6. Juan Jesus, una opción que se pone cuesta arriba para el Deportivo
  7. La panadería de Madrid que triunfa en A Coruña con un pan de tres ingredientes: “La gente dice que le recuerda al de su abuela”
  8. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito

Un "Google" para el ARN podría revelar secretos de las células hasta ahora inaccesibles

Un "Google" para el ARN podría revelar secretos de las células hasta ahora inaccesibles

Así logró el Deportivo su primera victoria: una hora de fútbol combinativo para crecer en LaLiga

Así logró el Deportivo su primera victoria: una hora de fútbol combinativo para crecer en LaLiga

Un vehículo queda destrozado tras volcar en la avenida del Ejército en A Coruña y chocar contra otros coches

Un vehículo queda destrozado tras volcar en la avenida del Ejército en A Coruña y chocar contra otros coches

Los Centros Cívicos de A Coruña abren este martes la inscripción para más de 5.100 plazas en actividades socioculturales

Los Centros Cívicos de A Coruña abren este martes la inscripción para más de 5.100 plazas en actividades socioculturales

La carrera Coruña10 alcanza los 3.000 inscritos y agota su oferta inicial de dorsales

La carrera Coruña10 alcanza los 3.000 inscritos y agota su oferta inicial de dorsales

La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, recibe el reto de "redoblar esfuerzos" tras la salida de Julio Abalde

La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, recibe el reto de "redoblar esfuerzos" tras la salida de Julio Abalde

Cristina Fernández, cocinera: “Los huevos más ricos no son los fritos, se hacen con 1 bote de garbanzos, 300 g de tomate, ajo y cebolla”

Cristina Fernández, cocinera: “Los huevos más ricos no son los fritos, se hacen con 1 bote de garbanzos, 300 g de tomate, ajo y cebolla”

Nuevas caras y viejos conocidos para un Liceo que inicia el curso 2026-27: «Hemos aprendido a levantarnos y volvemos más fuertes que nunca»

Nuevas caras y viejos conocidos para un Liceo que inicia el curso 2026-27: «Hemos aprendido a levantarnos y volvemos más fuertes que nunca»
Tracking Pixel Contents