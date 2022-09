Sin duda, Mercadona es el rey de los supermercados en España: su facturación no se puede comprar con ningún competidor. Pero ser uno de los establecimientos más populares también tiene sus grises: la cadena valenciana siempre está en el punto de mira, como en la última tendencia que se ha hecho viral en redes sociales y que consiste en pesar los productos que vende la cadena y no, no es por un buen motivo precisamente.

El tuit de un usuario pesando un envase de "Presa ibérica" ha provocado que muchos clientes empiecen a hacer lo mismo con otros productos. Todo comenzó cuando @ReyTejado publicó una fotografía donde el precio que marca la báscula no se corresponde con el precio que indica el envase. Buenas tardes, Tony. Gracias por informarnos de lo ocurrido, nos gustaría revisarlo ¿Podrías decirnos en qué tienda lo compraste? Si nos lo indicas, haremos llegar la información para que puedas llevar la muestra y podamos hacerte la devolución. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) 24 de agosto de 2022 La cuenta de Mercadona respondió rápidamente solicitando más información: “Buenas tardes, Tony. Gracias por informarnos de lo ocurrido, nos gustaría revisarlo ¿Podrías decirnos en qué tienda lo compraste? Si nos lo indicas, haremos llegar la información para que puedas llevar la muestra y podamos hacerte la devolución. Un saludo”. Pues, con la piña es lo mismo @Mercadona. pic.twitter.com/pkBKYWwLbn — Nana Ortigas (@NAsturiana) 24 de agosto de 2022 A lo que el propio usuario responde: "Gracias por su respuesta. La muestra me la he comido. Estaba muy rico, por cierto. Lo compré online. Lo pesé para repartir las raciones y me sorprendió el resultado. La báscula pesa bien, he probado el bote de tomate después). Espero que haya sido algo puntual, me fijaré en el futuro". ¿Explicación a esto también tienes? pic.twitter.com/esZ4WM9WKa — Adisson🌠 (@adayiglesias12) 25 de agosto de 2022 MERCADONA / / / LIDL

yo no digo nada pero… saquen sus conclusiones. pic.twitter.com/On0I8FCAnE — Borja +Karó 🧩 (@_byBor) 25 de agosto de 2022 Y aunque es imposible saber si se trató de un error puntual, una ilusión del tuitero o, al contrario de lo que indica, la báscula no marcaba el peso correctamente; las redes sociales han dado su propio veredicto, y un buen número de clientes están empezando a compartir las fotografías de productos del supermercado sometidos a la báscula.