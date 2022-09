El conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania está teniendo un fuerte impacto en los economías europeas. En apenas un mes, los españoles han visto como los precios de los carburantes y la luz han alcanzo precios históricos. Las estanterías de los supermercados se han vaciado a causa de la huelga de transporte que ha sacudido a nuestro país y los productos que todavía hay disponibles, han visto incrementado sus precios de una forma significativa.

Las quejas de trabajadores y compradores no han dejado de sucederse en las últimas semanas y tal y como está avanzando la situación, nada apunta a que las cosas vayan a mejorar mucho en las próximas semanas.

Las redes sociales se han llenado de protestas por parte de compradores que han acudido a los supermercados a hacer la compra en los últimos días. Muchos usuarios han querido compartir sus experiencias llenando su cesta de la compra en la dura situación que se está viviendo. Una de esas quejas se ha hecho viral en las últimas horas.

Una usuaria ha lanzado una protesta a Mercadona por el precio que han alcanzado sus clásicas galletas María. En apenas un mes el precio se ha visto incrementado en 0, 35 céntimos.

Hola @Mercadona , que subais el precio de las galletas María un 35%de febrero a marzo, también me vais q contar q es por la guerra? Venga ya! pic.twitter.com/Xd1pYvpS5h — Nuria Puebla Agramunt (@NuriaPuebla) 27 de marzo de 2022

"Hola @Mercadona, que subáis el precio de las galletas María un 35%de febrero a marzo, también me vais q contar q es por la guerra? Venga ya!" escribía a modo de protestar mientras subía una fotografía comparado dos tickets de compra con una diferencia de un mes.

La respuestas de otros usuarios de Twitter no se han hecho esperar. Desde los que creen que "si lo ve caro o no le gusta no lo compre" hasta los que dicen "hay vida más allá de Mercadona" pasando por los que han compartido sus experiencias similares en otros supermercados.