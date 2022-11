El pan es algo básico de la mayoría de hogares, no puede faltar en ninguna mesa y lista de la compra. Tiene una versatilidad particular: puede ser complemento de desayunos, comidas, meriendas y cenas. El pan de Mercadona es uno de los preferidos por miles de personas y si tú eres uno de ellos, deberías conocer este truco.

Últimamente, el pan de Mercadona es tendencia mediática debido a que la cadena de supermercados dejará de elaborar su propio pan y se apoyará el proveedores locales. Debido a esto, muchos usuarios en internet hacen contenido sobre ello. De hecho, un usuario ha desvelado un truco primordial a la hora de comprarlo. El vídeo ya tiene 50.000 me gustas y se ha viralizado en la plataforma. #mercadona #hacendado #bread #maquina #cortarpan #trucos #el_buddy ♬ son original - speed.song772 @el_buddy SABÍAIS ESTE TRUCO?😎 #lifehack Este truco te puede facilitar mucho el proceso, ya que queda cortado y listo para servir o cocinar. Además, es algo que mucha gente estaba haciendo mal, porque no lo colocaban bien. Es más, si cambiamos la posición en lugar de horizontal para conseguir unas rebanadas pequeñas, lo colocamos en vertical, las posibilidades de este pan son mayores.