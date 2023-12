Hacer la colada es una de las tareas más tediosas del hogar. Son muchas las personas a las que no les gusta planchar y prueban todo tipo de métodos para no hacerlo. Desde líquidos para facilitar el alisado de la prensa con la mano (un producto que se ha vuelto viral de Mercadona) a planchas de pie con las que dar una pasada rápida a las camisas antes de ponerlas. Sin embargo, el truco está en tender bien.

"Parece una tontería pero si tiendes bien, planchas la mitad (o nada)". Esto es lo que comenta una conocida influencer de decoración que se ha dado a conocer acondicionando su piso pequeño y mostrándolo en Instagram. Comparte muchísimos trucos para optimizar el espacio al máximo y ahorrar tiempo con las tareas del hogar. Uno de sus consejos para las personas que odian planchas es tender bien las prendas una vez que salgan de la lavadora. Este truco lo ha puesto en práctica en un vídeo en el que muestra el tendedero de Amazon que ella utiliza. Tiene varias caracteríticas. La primera, es un barzo extensible que queda pegado a la pared por lo que es perfecto para pisos pequeños. La segunda, no tiene barras para colgar la ropa sino que tiene unos ganchos en los que hay que colgar la ropa en perchas. Y ahí está el truco. "Eso de ponerlo en perchas me está haciendo un apaño increíble; y no, no se quedan los hombros marcados por dejarlo en percha", explica.

Otra de las ventajas de este tendedero, comenta, es que, con él, ya no tiene que tender las sábanas en las puertas "que al final con la humedad empiezan a descinchares".

Su truco para tender correctamente y no planchar ha sido un éxito y el vídeo con su explicación acumula miles de visualizaciones y comentarios interesándose por dónde lo ha comprado.

El tendedero extensible para perchas es de Amazon. Lo hay disponible en blanco y negro y cuesta 42.99 euros. Así lo describen en la página: "el riel de ropa está hecho de aleación de aluminio espacial de alta calidad, que es ligero, resistente a los arañazos, duradero, a la corrosión y al óxido y tiene una base gruesa. Gran capacidad de carga, puede colgar 18 perchas, suficiente ropa, capacidad de carga máxima de 50 kilos".

Este prodcuto tiene una buena puntuación en el gigante del comercio electrónico y comentarios muy positivos. Por ejemplo: "Fácil de instalar, muy seguro y con gran capacidad para colgar ropa. Además de los ganchos, la parte final se estira para poder colgar más cosas. No ocupa nada de espacio".