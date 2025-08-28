El truco de esta bolsa de viaje para ganar espacio en tu maleta y no pagar
Las aerolíneas han confirmado que mantendrán las restricciones en el equipaje de mano durante los próximos años y ha aparecido en el mercado una alternativa difícil de creer
Si hay algo casi tan bueno como un viaje esto es la expectativa de viajar. Ese gusanillo los días previos a la fecha son el preludio a unas jornadas de disfrute bien merecidas y muy esperadas. Otra cosa es hacer las maletas. Preparar el equipaje suele dar más de un quebradero de cabeza, especialmente si se va a viajar en avión.
Las compañías aéreas miran al dedillo las medidas de las maletas o mochilas, así que encontrar una opción cómoda, espaciosa y de calidad es una suerte. Y lo mismo ocurre si vas a optar por viajar en coche o tren, que el equipaje no se convierta en un engorro es una prioridad para la mayoría de los viajeros.
Por suerte, ha aparecido una alternativa que está revolucionando el equipaje de mano que permite incluir muchas más prendas de ropa que una mochila tradicional. Se trata de la mochila baggyvibe.
Esta mochila permite incluso introducir ropa en su forraje, como si de la funda de un traje se tratase, par luego componerla y montar un bolso tradicional en el que serguir metiendo cosas. Es una forma muy eficaz de incluir prendas de más en tu maleta sin tener que pagar las altas tasas de equipaje que imponen las aerolíneas.
Una maleta combinable con el famoso truco de la 'bolsa de vacío' que explicó la Marie Kondo española
"¡Y todavía sobró sitio!", añadió sobre un post que e viralizó gracias a la eficiencia con la que colocaba de esta forma las prendas en su mochila. Se compró una bolsa de vacío de 60x80 en un bazar y una pequeña máquina para hacer el vacío.
"A ver, algo arrugada llega pero si la doblas bien, y haces paquetes para meterlo en la bolsa como he hecho yo, el resultado es bastante aceptable. Y siempre nos queda el vapor de la ducha para “planchar” un poco!", señalaba sobre el resultado del truco.
