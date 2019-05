Estas son las cuatro plantas que más tiempo duran sin regar

El cuidado de las plantas es una de las tareas más agradables del hogar. No obstante, en muchas ocasiones, por falta de tiempo no podemos dedicarles todos aquellos cuidados que necesitan. Por eso, si eres un amante de las plantas, pero no dispones de mucho tiempo para cuidarlas, no desesperes. Existen una serie de tipos de plantas de lo más resistentes y que, prácticamente, no necesitan agua para sobrevivir.

Olvídate de esas plantas marchitas o amarillentas y llena tu hogar del verde más intenso, huyendo de los esfuerzos en sus cuidados. Apúntate los siguientes tipos de plantas y descubrirás todas las ventajas de las plantas más resistentes.



Potos

Cintas

Lengua de tigre

Aloe Vera

Estas plantas se adaptan muy bien a todos los tipos de luz en los hogares, ya sea directa, indirecta, natural o artificial. Además, sus grandes hojas hacen que sea de lo más bonita. Eso sí, su principal ventaja es que necesita muypara lucir espléndida. Se aclimata a la perfección a las condiciones más adversas, por lo que solo tendrás que regalarla cuando veas que su tierra está seca.. Son de las más vendidas por su alta capacidad para aclimatarse a diversas condiciones. Necesita muy poca agua, sobre todo en invierno, ya que con media taza a la semana será suficiente. En verano tampoco te requerirá demasiadas atenciones porque con un vaso de agua semanal se nutrirá lo suficiente para lucir perfecta.Estas plantas son unas auténticas guerreras en cuanta a su resistencia a la falta de luz y falta de agua. Por eso,. De hecho, su principal enemigo es el exceso de agua.Además de sus conocidos poderes curativos, el aloe vera es una planta de lo más agradecida. No necesita, prácticamente, ningún cuidado.