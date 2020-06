Los mejores ventiladores de techo.

El verano ha llegado para quedarse los próximos tres meses con nosotros y las altas temperaturas irán ganando protagonismo en los termómetros.

Por ello, en los hogares españoles se buscan remedios para intentar que el calor apriete lo menos posible. Y si bien el más utilizado son los sistemas de aire acondicionado, no podemos olvidar los tradicionales ventiladores.

Si quieres utilizar uno de estos, además de para mover el aire y refrescar tu estancia, como elemento decorativo, no te lo pienses y observa estos consejos de compramejor.es sobre cuál elegir.



Westinghouse Industrial

Se trata de una opción barata y muy valorada por los usuarios ya que esa la hora de instalarse en diferentes tipos de techos.

Si buscamos un ventilador de aspas grandes, sin iluminación y con control de pared, ¡esta es nuestra opción!

Este ventilador tiene un diámetro de 142cm, por lo que es recomendable para habitaciones bastante grandes que midan entre 20 o 30m2.



Cecotec ForceSilence de 3 aspas

Cecotec cuenta con una de las opciones más vendidas. Este modelo, con 3 aspas, cuenta con un diseño moderno pero sencillo. Sulo hace perfecto para habitaciones de hasta 13m2.

Dispone de lámpara que ilumina de forma notable. Podremos utilizarla como iluminación principal y única para la habitación. Eso sí, no incluye la bombilla con la compra por lo que tendremos que comprarla aparte.

A pesar de contar sólo con 3 aspas, el diseño aerodinámico hace que mueva el aire de forma eficaz.

Bastilipo: Calidad de materiales, funcionalidad y diseño

Es una de las opciones más tradicionales y con mejor diseño: de madera y con 4 aspas redondeadas. Cuenta con un diámetro de 105cm,

El material de fabricación es metal, con un diseño en color bronce envejecido y palas de color nogal, con acabados de cuero. El material de metal asegura una larga vida a nuestro nuevo ventilador y un sencillo mantenimiento.

Se controla a través del mando a distancia y cuenta con 3 velocidades, todas extraordinariamente silenciosas gracias a su diseño estable y robusto. Dispone también de la función inversa, para dar una brisa fría en verano y distribuir el aire caliente en invierno.



Orbegozo CP-15075 N: Para habitaciones pequeñas

Orbegozo destaca con esta opción diseñada en madera con 6 aspas y con 80cm de diámetro, lo que permite mover grandes cantidades de aire en las habitaciones más pequeñas.

Esta opción incluye una lámpara. Las bombillas no están incluidas, pero se podrán usar las de tipo E14 de 60W. No es mucho, así que a pesar de que disponga de lámpara, si la habitación no es muy pequeña es posible que necesitemos alguna otra iluminación alternativa.

Es muy silencioso en las tres velocidades de las que dispone. Y no vibrará nada incluso en las velocidades más altas, por lo que se puede usar por la noche con comodidad.



Faro Barcelona de TONSAY: En estancias medianas

Si nuestra habitación mide más de 18m2, esta opción podrá interesarnos. Se trata de un ventilador de 132cm de diámetro, 3 aspas de madera y con

La calidad de los materiales es indiscutible. Además, las palas son reversibles: por un lado cuenta con un acabado blanco y por el otro un acabado arce. De esta forma, podremos escoger el color que mejor combine con el resto de la habitación.

La lámpara cuenta con espacio para 2 bombillas de tipo E27 de bajo consumo (15W). Esta lámpara, aunque da bastante luz, si el espacio es demasiado amplio es posible que queramos añadir iluminación alternativa a la habitación.