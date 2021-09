Cinco trucos para acabar con los insectos en tu casa

Seguro que alguna vez te has topado en tu hogar con algún insecto. La solución más común para acabar con estos inquilinos no deseados es utilizar pesticidas comerciales. Sin embargo, estos compuestos contienen sustancias químicas que no solo son perjudiciales para los bichos, sino también para tu salud.

Diversos estudios al respecto han relacionado el uso de estos compuestos con la aparición de problemas en el sistema nervioso y con dificultades para el desarrollo de los más pequeños de la casa.

Te proponemos cinco formas para acabar con los insectos de forma rápida, económica y que no perjudica a tu salud ni a la de tu familia.

1. Inciensos y velas

Los inciensos a basa de plantas o aceites esenciales ayudan a acabar con los pequeños bichos. Colócalos en distintas zonas de tu hogar, incluyendo el jardín o terraza. En su defecto, también puedes utilizar velas aromáticas en el interior de tu casa.

Algunos de estos inciensos contienen aceite de citronela. Este es muy eficaz y aleja de forma rápida a los mosquitos por su olor. Además, no es tóxico para tu organismo.

2. Ramos de romero y menta

Unos de los insectos más temidos por sus picaduras son las avispas. Para acabar con ellas puedes colgar ramos de hierbas como romero o menta cerca de rincones, rejas, toldos o grietas. Estos lugares son los más potenciales para su aparición.

3. Acaba con la humedad

Uno de los rincones de nuestro hogar donde más bichos podemos encontrarnos es el baño. Los pececillos de plata, por ejemplo, al igual que otros pequeños bichos indeseados, se desarrollan en ambientes húmedos.

Si en tu baño sueles encontrarte con pequeños insectos quizás necesites terminar con la humedad. Arregla las fugas de agua, aumenta la ventilación, sella las aberturas de las tuberías y huecos en las paredes. Después, limpia bien el cuarto de baño para asegurarte de que no queden huevos de estos insectos en algún rincón.

Si sigues estos sencillos pasos no solo terminarás con los insectos en tu hogar, sino también con el moho o las humedades.

4. Cítricos

La mayoría de los insectos no soportan el olor de los cítricos. Estos pueden convertirse en tus grandes aliados para acabar con ellos.

Corta las cáscaras en pequeños trozos y ponlos en aquellos lugares de tu hogar donde sueles encontrarte con algún que otro bichillo.

5. Canela para acabar con los mosquitos

En verano, las altas temperaturas atraen a los mosquitos. Descubre cómo acabar con ellos de forma natural y no perjudicial para u salud antes de terminar con el cuerpo repleto de picaduras.

La canela desprende un olor muy desagradable para los mosquitos que acabará con ellos en poco tiempo. Lo único que tienes que hacer es mezclar medio litro de aceite de canela con medio litro de agua. Coloca la mezcla en un frasco con pulverizador y usa esta mezcla en lugar de tu insecticida habitual.