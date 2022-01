La colada es una tarea doméstica que parece más sencilla de lo que en realidad es. Y es que lavar la ropa sin estropear prendas, que no salga arrugada y eliminando todo tipo de manchas y olores no es tan fácil como parece. Para obtener los mejores resultados, los profesionales del sector cuentan con pequeños trucos que consiguen hacer su labor más fácil. Estos son algunos de los más sencillos que puedes hacer con cosas que seguramente tienes en casa.

Sacar la ropa sin arrugas de la secadora

Aunque cada vez son máquinas más perfectas, las secadoras siguen sacando la ropa bastante arrugada con los programas estándar. Para evitar esto, existe la posibilidad de utilizar un sencillo truco casero. Si introducimos cuatro cubitos de hielo antes de comenzar el proceso, lograremos que la ropa salga sin apenas arrugas. Esto es debido a que la condensación que provocará ese hielo cuando pase de estado sólido a gaseoso, favorecerá que la ropa salga lo más estirada posible.

Conseguir que las toallas salgan esponjosas y perfumadas de la lavadora

Las toallas son artículos que con el paso del tiempo, y especialmente tras someterse a lavados en máquina, pierden suavidad y esponjosidad. Conseguir que se mantengan como el primer día no es tan difícil. Para ello, tan sólo hay que seguir este sencillo truco: cuando las vayamos a introducir en la secadora, meteremos también un ovillo de lana al que añadiremos unas gotas de aceite de esencial. Así la fragancia invadirá el bombo de la máquina y las toallas.

Eliminar manchas difíciles en ropa blanca

Limpiar manchas en ropa blanca suele ser tarea difícil. Especialmente las de vino, café o grasa. En el supermercado es fácil encontrar diversos productos que ayudan en este tipo de situaciones. Si bien, existe un método casero que no es menos eficaz que cualquier químico. Tan sólo hay que triturar una aspirina en un vaso de agua. Luego hay que aplicar el resultante sobre la marcha y meter en la lavadora en un programa normal. Si no funciona a la primera, este proceso debe repetirse una o dos veces más.

Truco para eliminar malos olores de la lavadora

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más tenemos que cuidar. No en vano nuestra colada y la ropa que más nos gusta ponernos depende de que funcione correctamente. En no pocas ocasiones aunque este electrodoméstico no esté estropeado genera muy malos olores y nos da la sensación de que la ropa no sale del todo limpia. Da igual las veces que la laves. El mal olor es especialmente desagradable según van pasando los días. Entonces ¿cómo podemos solucionarlo? Hemos preguntado a los expertos en limpieza y lo tienen claro. Basta con un sencillo truco que puedes aplicar en una sola noche para que tu lavadora esté como nueva.

La técnica es sencilla. Empapa dos bayetas con un poco de lejía. Ten en cuenta en este punto que estás tratando con un producto muy tóxico por lo que si tienes animales o niños pequeños en casa controla que durante las horas que apliques este remedio.

Una vez que tengas las bayetas mojadas déjalas encima de las gomas de la lavadora durante toda la noche. Al día siguiente retira las bayetas y mete un poco de vinagre de limpieza en el lugar del suavizante. Haz un lavado largo con agua caliente y la lavadora vacía para evitar que queden restos de lejía. Y ya está.

Ten en cuenta que es muy importante siempre y en todo momento que cuides la lavadora. Es uno de los electrodomésticos más caros que puedes encontrar. Los técnicos en este tipo de electrodomésticos tienen claro que hay un error por encima de todos que hay que evitar: el de cargar en exceso el tambor de este electrodoméstico. Y es que ese error es lo que hace que las lavadoras se estropeen.

Recuerda que en nuestra sección de Decoración puedes encontrar a diario todos los trucos de limpieza que debes conocer para que la limpieza diaria no sea una tortura. Recuerda que con los consejos de los expertos en limpieza siempre puedes hacer que pasar la mopa sea algo más agradable. No hace falta gastarse mucho dinero ni invertir mucho tiempo en el cuidado de tu vivienda para que los resultados sean siempre los esperados. Sólo hace falta saber hacer bien la limpieza. Y, como no, tener un poco de paciencia.