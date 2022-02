Los lugares con mucha humedad o por los que transita mucha agua, suelen ser zonas donde es muy habitual la presencia de moho que puede salir en cualquier lugar. Incluso en las paredes de nuestra casa. Es bastante frecuente que en los azulejos del baño o los marcos de las ventanas se instale este fastidioso hongo.

El moho puede ser de varios colores pero los más habituales son negros o, incluso, verdes, y además su crecimiento puede ser bastante rápido y te lo encuentras en una pared de un día para otro.

Debes acabar con él, ya no sólo por estética, si no porque los ambientes en los que hay moho pueden ser perjudiciales para la salud de personas con alguna alergia o asma y para eso, te traemos unos cuantos trucos sencillos para acabar con el y empleando productos que todos tenemos en casa.

Para las manchas de moho más fuertes puedes optar por usar lejía. Mezcla este líquido con agua y ponlo en un difusor. Pulveriza sobre la mancha o aplícalo con un paño húmedo. Deja que la mezcla actúe durante unos 15 minutos y enjuaga la pared y sécala con un trapo limpio. Ten en cuenta que la lejía es un producto que puede resultar peligroso y te recomendamos que no lo mezcles con ningún otro. Además, puede resultar agresiva con algunos tipos de materiales así que es mejor que lo pruebes primero en alguna zona no muy visible de la pared.

Otro de los productos que puedes usar para quitar el moho de tus paredes es el vinagre blanco. Su aplicación es la misma que con la lejía, haz la mezcla y pulveriza sobre la mancha. Si quieres potenciar su acción puedes poner el agua tibia y añadir dos cucharadas (cómo no) de bicarbonato. Esta mezcla no la podrás poner en un pulverizador, deberás extenderla sobre la mancha y dejarla media hora. Si la mancha está muy incrustada puedes frotarla con un cepillo fino o de dientes y volver a enjuagar con agua caliente. Recuerda que debes secar muy bien las paredes después de usar cualquier remedio ya que es la humedad lo que provoca el crecimiento de este hongo, por lo que no debes volver a propagarlo.