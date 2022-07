No hay nada más engorroso que poner una lavadora y que alguna de las prendas salga encogida. Tu jersey favorito, esos pantalones que siempre te pones o la camisa de los eventos especiales dejan de servir porque has puesto un programa que no se ajusta bien al tejido. En ese momento optas por desprenderte de tus prendas favoritas pero, ya no hará falta porque existe un truco casero con el que podrás devolver la ropa a su tamaño original.

Lo primero hay que hacer es comprobar la etiqueta antes de lavar cualquier prenda de ropa. Parece obvio pero a menudo se nos olvida y ahí está una de las claves para evitar que una prenda se estropee. Si el daño ya está hecho y no hay vuelta atrás, tenemos la solución para ti. Con este consejo recuperarás tu ropa con su aspecto habitual. Vas a necesitar unos cuantos productos que todos tenemos en casa. Coge champú, acondicionador, jabón, un barreño y una toalla. A continuación, se mezcla medio vaso de champú, medio de acondicionador y medio de jabón con dos enteros de agua y se sumerge la prenda a recuperar. Asegúrate de que está bien cubierta y que se impregna bien de la mezcla y déjala a remojo entre treinta y cuarenta y cinco minutos, para que las fibras de la tela se expandan. Después saca la prenda y extiéndela sobre la toalla, enrollándola y presionando para que absorba el exceso de agua. Una vez esté escurrida, ponla encima de otra toalla seca y estira la pieza al máximo para que vuelva a su tamaño original. Por último, tiéndela al sol hasta que se seque. Con estos sencillos gesto podrás recuperar en tu armario aquellas prendas que haya perdido su tamaño original.