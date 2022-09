Carrefour tiene una competencia dura con otras grandes superficies a la hora de vender electrodomésticos, pero los franceses suelen hacer ofertas agresivas que te van a beneficiar al poder conseguir estos aparatos a precios muy bajos.

Robot aspirador CECOTEC Conga 2290

Barre, aspira y friega, de forma que te quita mucho trabajo en casa, más cuando es programable e incluso viene con una función específica destinada a los bordes.

Este hipermercado lo ha rebajado hasta 229 €, por lo que es una buena oportunidad para que te la compres y veas cómo trabaja mientras estás en el sofá.

Aspirador de escoba CECOTEC Conga Rockstar 1300 X-treme

Hay viviendas en las que los robots aspiradores no van bien, así que si la tuya es una de esas puedes adquirir este aspirador escoba por tan solo 249 €.

Con una carga completa te da hasta 65 minutos de aspirado, más que suficiente para que limpies tu piso entero, todo ello sin tener que vaciar el depósito, pues tiene una capacidad de 800 ml.

Robot de cocina CECOTEC Mambo

Seguro que el tiempo no te sobra y por eso no comes todo lo sano que te apetecería, así que el robot de cocina, a la venta por 269,90 €, será tu salvación.

En el poco espacio que ocupa puede mezclar, cocinar, amasar, fermentar, hacer confituras, emulsiones, con un gasto de un máximo de 1000 W.

Centro de planchado Philips

Todos odiamos la plancha, pero con un centro de planchado esto es más fácil, ya que las arrugas duran menos y salen sin esfuerzo.

Cuesta 154,95 €, un precio bajo para esta marca, más cuando no tienes que ajustar la temperatura y vas a poder planchar cualquier tejido que tengas en casa.

Cafetera Monodosis Bosch Tassimo

Estas cafeteras se han convertido en las más deseadas y no es para menos, pues nunca ha sido más fácil hacer un café.

Su precio es ridículo, 75,45 €, más si piensas todas las horas que te va a ahorrar al preparar un buen café, puesto que solo tienes que poner la cápsula y esperar unos segundos para obtener un café de alta calidad.