Una de las claves para disfrutar cocinando es tener en la cocina todo tipo de elementos e instrumental que nos facilite la tarea. Para encontrar incluso lo que no sabías que necesitabas, nada mejor que entrar en Zara Home y dejarse llevar por su gran variedad de artículos de cocina.

En este caso hablamos de un accesorio que no debe faltar en la cocina para crear las recetas que deseas con la cantidad justa de cada ingrediente. Además, te aportará un estilazo a tu cocina y por ello se ha convertido en un superventas en las últimas semanas.

Una báscula estilo retro por menos de 40 euros

El objeto de deseo de Zara Home no es otro que una preciosa báscula de estilo retro que incorpora lo mejor de la tecnología actual con un aspecto vintage de lo más interesante. Es un elemento imprescindible para pesar las cantidades exactas de cada ingrediente para las recetas más exigentes, y así evitar echar ingredientes a ojo que puedan estropear tus platos.

Es una báscula de estilo retro como la que seguro que tienes en mente, con su clásica bandeja de acero inoxidable y su aguja en color rojo. Su exterior en color crema es ideal para encajar en cualquier cocina. En cuanto a su capacidad, estamos ante una báscula que permite pesar hasta 2 kg y que ha sido fabricada en acero inoxidable como el material principal.

Es la mejor solución si no eres muy intuitivo con las cantidades que utilizas para tus recetas y si no te gusta el aspecto de las modernas básculas digitales. Puedes encontrar esta báscula de estilo retro de Zara Home tanto en su sitio web como en sus tiendas físicas, y su precio no llega a los 40 euros. Sin duda, una cantidad que merece la pena pagar para disfrutar de una báscula que aportará un toque de lo más interesante a tu cocina.