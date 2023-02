Cuando se trata de trucos y consejos ingeniosos, siempre intentamos ofrecerte los que funcionan de verdad. A veces, bastan unos pocos movimientos para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. Y no sólo porque no puedes malgastar tu energía en las tareas domésticas, sino porque también tienes que relajarte, salir y hacer lo que te gusta y te hace sentir bien. Por eso hoy, te mostramos un truco realmente fenomenal. Utiliza papel de aluminio en el horno y no querrás volver a prescindir de este ingenioso truco.

El papel de aluminio puede ser un gran aliado en el hogar, ya que se puede utilizar de muchas maneras diferentes. Sólo hay que averiguar qué se puede hacer con un simple papel de aluminio. Prueba estos remedios y verás que no querrás volver a prescindir de él, garantizado. Colócalo en una bandeja de horno Cuando tengas que cocinar, ¿por qué ensuciar tus bandejas de horno cuando puedes forrarlas con papel de aluminio? Así que pon papel de aluminio en la bandeja del horno, dispón los alimentos y mételos en el horno. Cuando esté cocinado, sólo tendrá que tirar el papel de aluminio sin ni siquiera tener que lavar la sartén. En el grill También puedes utilizar papel de aluminio directamente en el grill para calentar pan, hornear galletas y todos aquellos alimentos que corren el riesgo de gotear y ensuciar el horno. Como base Puedes utilizar papel de aluminio para forrar una bandeja de horno y colocarlo debajo de los alimentos que estés cocinando. De esta forma, si se producen goteos y salpicaduras, la base del horno no se ensuciará y habrás ahorrado tiempo, esfuerzo y energía.