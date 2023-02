Si has tenido un descuido al poner la lavadora y cuando has sacado la ropa has comprobado que algunos de tus jerséis habían perdido su tamaño original, no desesperes. Existen una serie de trucos caseros muy sencillos que te ayudarán a recuperar su tamaño de una forma rápida y sin invertir apenas dinero.

El primero de ellos consiste en utilizar acondicionador. Coge un pequeño barreño, llénalo de agua fría y mezcla un par de cucharadas soperas de acondicionador. Después, introduce el jersey y déjalo a remojo unas 12 horas. Una vez transcurrido este tiempo, podrás comprobar como recupera su tamaño original. Otro de ellos tiene como protagonista la leche. Haz una mezcla de agua fría y un par de vasos de leche, introduce la prenda y déjala a remojo durante 12 horas, de día o de noche. Al recogerla del barreño, volverá a tener la talla que recordabas. También puedes utilizar una mezcla hecha de mascarilla de pelo y vinagre. Llena de agua un barreño hasta la mitad y mézclalo con un vaso de vinagre y una cucharada sopera de mascarilla. Cuando lo hayas removido todo, mete la prenda y mantenla sumergida durante unos 30 minutos. Después, tira la mezcla y aclara el jersey con agua fría para que desaparezca el olor a vinagre, antes de secarlo sin pinzas para que se estire por completo y puedas recuperar tu prenda. Una forma de evitar que tus jerséis favoritos se escojan es que los laves siempre con agua fría. Pero también hay un truco casero que puedes poner en práctica cada vez que pongas la lavadora para evitar posibles disgustos. Se trata de cortar un limón por la mitad y añadir la mitad del zumo en el cajetín del suavizante y la otra mitad en la del detergente, lo que ayudará a que tus jerséis no encojan en la lavadora.