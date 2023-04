Poner la lavadora no siempre tiene los resultados que deseamos. Puede que en alguna ocasión hayas sacado tus prendas después de un buen lavado y hayas comprobado que no ha salido tan limpia como esperabas o incluso te ha pasado que te las has encontrado con mal olor. El problema puede estar en cómo has metido la ropa o la manera en la que mantienes este electrodoméstico.

Para asegurarte de que tus prendas salgan siempre limpias y con buen olor, existe un ingenioso truco que tiene como protagonista un cepillo de dientes. Si el problemas es que esa mancha tan engorrosa no ha salido con los lavados, lo que tienes que hacer es utilizar el cepillo de dientes para tratar la mancha de previamente. Humedece la zona en la que está el lamparón, agrega un poco de detergente y frota. De esta manera, la mancha será más fácil de eliminar y la ropa quedará perfectamente limpia. Otro uso es utilizarlo para limpiar la propia lavadora. En las juntas de la máquina se acumula suciedad, moho y bacterias de todo tipo, por eso es importante limpiarla de vez en cuando para evitar que nuestra ropa se ensucie o se quede con un olor desagradable. Comprueba con frecuencia la junta del tambor de vez en cuando y, si se ve sucia, utilizar un cepillo de dientes y un poco de lejía para limpiarla bien. Sumerge el cepillo en lejía y frota con fuerza. Es importante utilizar un cepillo diferente al que se usa para quitar manchas. Luego, simplemente limpia los restos de suciedad con un paño húmedo y bien escurrido. De esta forma, tu lavadora quedará limpia y fresca, y tu ropa olerá mejor después del lavado.